"آلیس در سرزمین عجایب" رکورد فروش اولین هفته اکران را شکست

به گزارش مهر از امپایر آنلاین "آلیس در سرزمین عجایب"درنخستین آخر هفته اکران خود به رقم نجومی 3/116 میلیون دلار دست یافت و به این ترتیب رکورد "آواتار" را در نخستین آخر هفته اکران در آمریکای شمالی 1/77 میلیون دلار فروش داشت شکست .این رقم عنوان پر فروشترین فیلمی که دنباله فیلم دیگری نیست را برای فیلم جدید تیم برتن به همراه آورده است.



"آلیس در سرزمین عجایب" در کشور های دیگر نیز با فروش قابل توجهی همراه بوده و با فروش 94 میلیون دلاری در دیگر کشور ها، مجموع فروش جهانی خود در نخستین هفته اکران را به رقم 3/210 میلیون دلار رسانده است.



فیلم "بهترین بروکلین" ساخته آنتون فوکوا با فروش 5/13 میلیون دلاری در رده دوم جدول فروش هفتگی آمریکای شمالی قرار گرفته است.در حالی که "جزیره شاتر" ساخته جدید مارتین اسکورسیزی این هفته 3/13 میلیون دلار فروش داشته و جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.



کمدی " پلیس‌ها بیرون" که هفته گذشته در رده سوم قرار داشت، این هفته 1/9 میلیون دلار فروخت و با مجموع فروش 4/32 میلیون دلار به رده چهارم سقوط کرده است.رده پنجم در اختیار " آواتار" است که این هفته 7/7 میلیون دلار فروخت.مجموع فروش "آواتار" در آمریکای شمالی تا کنون 720 میلیون دلار بوده است.



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