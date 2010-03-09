ادامه قلع و قمع درختان پارک نشاط کرمان/ اشتباهات تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه طی روزهای گذشته خبر قطع ده ها اصله درخت در ضلع شرقی و شمالی پارک نشاط در مرکز شهر کویری کرمان منتشر شد با نهایت تعجب در ضلع غربی این پارک نیز دهها قطعه درخت برای بار دیگر قطع و به خیابان پیوست.

قطع این درختان گرچه موجب تعریض خیابانهای اطراف پارک نشاط کرمان شده است اما شهروندان کرمانی را از نعمت وجود ده ها اصله درخت کهنسال در مرکز این شهر که همانند ششهای شهر کرمان عمل می کنند، محروم کرده است.

از سوی یکی از مسئولان شهرداری کرمان در گفتگو با یکی از سایتهای خبری کرمان این اقدام پروژه ای در راستای تعریض خیابانهای اطراف پارک و باز شدن گره های ترافیکی اطراف پارک عنوان شده است.

این مسئول در راستای توجیه قطع درختان این پارک نیز گفته است 90 درصد این درختان خشک شده اند و یا دچار آفت هستند اما خبرنگار مهر در گفتگو با یکی از مغازه داران اطراف پارک این مسئله را پیگیری کرده است.

این مغازه دار گفت: قطع این درختان باعث ناراحتی اکثر افرادی شده است که برای ورزش و یا تفریح به این پارک که از پارکهای قدیمی شهر محسوب می شود، می آمدند.

وی در خصوص خشک بودن این درختان نیز گفت: اکثر درختان تنومند بودند و با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا درحال سبز شدن بودند.

این مغازه دار ادامه داد: به جزء درختان اطراف پارک درختان طرف دیگر خیابان در قسمت غربی نیز بریده شده اند که بقایای آن موجود است حتی زمانی که برای قطع یکی از این درختان تنومند اقدام شد مغازه داران نسبت به این اقدام اعتراض کردند اما کسی توجهی نکرد.

وی گفت: تنها درختان قطع شده جلوی مغازه های بیش از ده اصله درخت است.

با این اقدام صورت گرفته تمامی درختان اطراف پارک نشاط ریشه کن شده اند و درختان خیابان غربی پارک نیز قطع شده اند که جای این درختان در اطراف پارک کوبیده شده است و بزودی آسفالت می شود و تنه بریده شده درختان در خیابان غربی همچنان در خاک پار برجای است.

هر چند که مسئولان شهرداری کرمان درخصوص دلیل قطع این درختان تا کنون هیچ توضیحی نداده اند اما خبرگزاری مهر با پیگیری این مسئله در صدد رسیدن به جوابی در خصوص علت قطع ده ها اصله درخت در مرکز شهری است که شاید یکی از کمترین عرصه های طبیعی و غیر طبیعی فضای سبز را در اختیار دارد و وجود حتی یک درخت در این شهر می تواند نعمتی برای مردم این شهر کویری باشد.