به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برداشت برخی منابع خبری در مورد ارتباط اظهارات ایشان مبنی بر اینکه اساتیدی که التزام به ولایت ندارند جایگاهی در دانشگاهها ندارند با جلوگیری از ادامه فعالیت برخی اساتید مخالف دولت در حوادث پس از انتخابات گفت: دانشگاه محل تولید علم و اندیشه است. در نظام جمهوری اسلامی قاعده کار به این صورت است که تولید علم و اندیشه بر مبنای عقاید اسلامی صورت گیرد و اگر فردی غیر از این بگوید جای سئوال است.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم بپذیریم که در نظام جمهوری اسلامی دانشگاههایمان به تولید علم و اندیشه بر مبنای غیر اسلامی بپردازند. اگر کسی با نظر من مخالف است آماده ام با وی مناظره کنم.

وزیر علوم گفت: اگر برخی خبرگزاریها یا روزنامه ها از صحبت من در رابطه با ضرورت التزام اساتید دانشگاه به ولایت برداشتهای دیگری دارند باید از خود آنها پرسیده شود که چرا اینگونه فکر می کنند.

دانشجو با بیان اینکه تفاوت دانشگاههای موجود در کشور با دانشگاههای خارجی در اسلامی بودن آنهاست افزود: در غیر این صورت تمامی دانشگاهها به تولید علم می پردازند و آن چیزی که آنها را از یکدیگر متفاوت می سازد اتکا به مبانی فکری آنهاست.

وی ادامه داد: زمینه ظهور امام زمان ایجاد مبانی اسلامی با سیره اهل بیت در دانشگاههاست و ما امیدواریم کسانی که با این مبانی مخالفت دارند به مسیر اصلی که اتکا به سیره اهل بیت است بازگردند.

وزیر علوم گفت: منظور من بحث انتخابات نبود و نگاه ما نگاه انتخابات نیست چرا که در انتخابات ریاست جمهوری چهار کاندیدا توسط نظام اسلامی تایید شده اند و در معرض آرای مردم قرار گرفته اند.

دانشجو ادامه داد: با توجه به اتمام انتخابات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه، راهپیماییهای 9 دی و 22 بهمن اگر عده ای در مسیر دیگری حرکت می کنند بحثی جدا است.

وزیر علوم گفت: ملاک ما در جذب اعضای هیئت علمی این نیست که اساتید به چه کسی در انتخابات رای داده اند زیرا مردم و دانشگاهیان ما در انتخابات آزاد بوده اند و می توانستند به کاندیدای مورد علاقه رای بدهند.

وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی این چهار کاندیدا را تایید کرده در معرض آرای مردم قرار داده است. دانشگاهیان ما نیز در این انتخابات آزادانه عمل کردند و آرای انتخابات ریاست جمهوری با ارقام بالا موجب اقتدار نظام در کل دنیا شد.

دانشجو در ادامه در مورد بازنگری آیین نامه ارتقاء اساتید گفت: هم اکنون آخرین مرحله بازنگری این آیین نامه در حال انجام است و تا انتهای فروردین ابلاغ شده و از اول مهر ماه اجرایی می شود.

وزیر علوم در ادامه در مورد حذف کنکور نیز به مهر گفت: با همکاری و هماهنگی های ایجاد شده از طریق وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسات ایجاد شده در کمیته 5 نفره به نتیجه رسیدیم که حذف کنکور به تدریج عملی شود و تا پایان سال 91 این اقدام به طور کلی به انجام خواهد رسید.