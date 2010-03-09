ابوطالب امام درگذشت

عباس میرهاشمی، عکاس در مورد درگذشت ابوطالب به خبرنگار مهر گفت: وی روز گذشته به بیمارستان منتقل شده بود و امروز صبح هم قرار بود من به همراه تعداد دیگری از عکاسان به عیادت او برویم که مطلع شدیم درگذشته‌ است.

وی همچنین گفت که مشغول هماهنگی برای انجام مراسم خاکسپاری این عکاس در قطعه هنرمندان است.

افتخاری همسر ابوطالب یکماه قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت جسمی ابوطالب گفته بود: او از یکسال قبل بی‌حرکت است و از فروردین نیز به مرور بیماریش گسترش یافته و هیچ بهبودی در وضعیت او دیده نمی‌شود.

کوروش سید ابوطالب امام که به "ابوطالب امام" شهرت داشت یکی از عکاسان ایرانی بود که به دلیل گرفتن عکسهای دوران دفاع مقدس و جنگ مشهور بود و با وجود اینکه چند سالی بود به دلیل بیماری از ویلچر استفاده می‌کرد همچون حسین پرتوی کسی از او یادی نمی‌کرد.

وی حتی روی ویلچیر هم عکاسی می‌کرد و در اغلب مجامع عکاسی و گشایش نمایشگاههای عکس حاضر بود. تهران از سالهای 60 تا 67 ، جنگ، موشک باران، اعزام نیرو به جبهه‌ها و...از جمله موضوعاتی هستند که ابوطالب به عکاسی از آنها پرداخت.

وی در مورد عکاسی از جنگ گفته بود : موقع گرفتن هر یک از عکسها این حس را داشتم که روزى جنگ تمام مى شود و همه چیز به حالت عادى بر مى‌گردد. در آن زمان تنها عکسهاى به جا مانده از این دوران مى توانند خاطرات را زنده نگه دارند.

خبرگزاری مهر درگذشت این عکاس پیشکسوت خبری را به خانواده آن عزیز و جامعه عکاسان خبری تسلیت می گوید.