به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر سه شنبه مراسم تودیع و معارفه بخشدار اشتهارد با حضور مسئولین در محل بخشداری اشتهارد برگزار شد.

طی این مراسم و بنا به پیشنهاد معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه کرج ، طی حکمی از سوی استاندار تهران، مهدی آقا براری به سمت سرپرست بخشداری اشتهارد منصوب شد.

آقا براری پیش از این رئیس حوزه فرماندار کرج، مسئول ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی کرج و مشاور جوان معاون استاندار و فرماندار کرج بوده است

پیش از مهدی آقابراری ، ابوالفضل اینانلو بخشدار اشتهارد بود که هم اکنون سمت معاونت امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را بر عهده دارد.

در پایان این جلسه از زحمات ابوالفضل اینانلو تجلیل شده و مهدی آقابراری به عنوان بخشدار اشتهارد معرفی شد.



