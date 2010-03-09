عملیات گاز رسانی به ماهیدشت باید تا تیر ماه به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر سه شنبه در پایان سفر به شهرستان دالاهو در مسیر برگشت در جلسه شورای اداری بخش ماهیدشت از توابع شهر کرمانشاه حضور یافت.

در این جلسه علاوه بر تاکید استاندار کرمانشاه بر تسریع در عملیات گاز رسانی به این بخش مصوب شد تالایروبی 250 متر از کانال فاضلاب بخش ماهیدشت با هماهنگی و همکاری اداره کل زندان های استان در محدوده این زندان قرار دارد،انجام گیرد.

همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ملزم شد تا برای رونق دوباره کشت چغندرقند که یکی از پتانسیلهای کشاورزی این منطقه می باشد، با رایزنی با کارخانجات قند استان و نیز دیگر استانهای کشور، زمینه کشت هرچه بیشتر چغندر قند را فراهم سازد.

در این جلسه همچنین مبلغ یک میلیارد ریال برای بهسازی و توسعه کاروانسرای ماهیدشت از محل اعتبارات استانی مصوب شد البته این امر مشروط بر این شد که مسوولین دست اندرکار توانایی وارد کردن بخش خصوصی به این حوزه را از خود نشان دهند.

قبل از این جلسه استاندار کرمانشاه با دو خانواده شهید بخش ماهیدشت به نام های شهید فلاحی و شهید جمعه دیدار داشت .

وی سپس از کاروانسرای تاریخی ماهیدشت که متعلق به عهد صفویه است بازدید کرد و برای بهسازی و استفاده بهینه خصوصاً با رویکرد گردشگری، دستورات لازم را صادر کرد.

بازدید از رندان بخش ماهیدشت نیز از دیگر برنامه های استاندار بود.