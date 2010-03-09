دلایل جلسه غیر علنی امروز/ نکاتی درباره حضور احمدی نژاد در مجلس

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه فردا رئیس جمهور عازم کشور افغانستان است قرار شد امشب استدلال های وی درباره درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را بشنویم.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را در سال اول 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اما دولت بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی اصرار دارد رئیس جمهور قرار است استدلال های دولت را درباره رقم درآمدی 40 هزار میلیارد تومانی با نمایندگان در میان بگذارد.

سبحانی نیا تصریح کرد: البته اینطور نیست که مجلس نظرات دولت را به هر شکلی که باشد، بپذیرد بلکه نمایندگان ابتدا استدلال های دولت و مجلس را می شنوند سپس به جمع بندی می رسند و نسبت به یک موضوع رای می دهند. بنابراین نمایندگان حق دارند که استدلال های رئیس جمهور را درباره چگونگی درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها و میزان آن بشنوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه احتمالا جلسه امروز با حضور رئیس جمهور به صورت علنی برگزار شود، گفت: در جلسه غیر علنی کوتاهی که مجلس ظهر امروز داشت حضور رئیس جمهور در مجلس در چارچوب آیین نامه بررسی شد و با توجه به محدودیت های زمانی جلسه علنی و مزیت های جلسه غیر علنی قرار بر تصمیم گیری درباره این موضوع شد که البته با توجه به زمان محدود احتمالا جلسه با رئیس جمهور به صورت علنی برگزار شود.