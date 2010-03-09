نگرانی در زمینه مصرف مواد مخدر صنعتی/ فوت چهار نفر در هر ماه

سردار حسین رحیمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از اولویت های ویژه نیروی انتظامی لرستان مقابله با بحث مصرف مواد مخدر صنعتی در این استان است.

وی با تاکید بر اینکه میزان واردات و مصرف مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به استان لرستان ما را نگران کرده است، یادآور شد: یکی از موضوعات جدی این نهاد مبارزه با مواد مخدر به ویژه مواد مصنوعی است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه این مواد مخدر میزان وابستگی بالایی در مصرف کنندگان ایجاد می کنند، ادامه داد: ترک و بازگشت از اینگونه مواد مخدر صنعتی سخت است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر به طور متوسط در هر ماه چهار تا پنج نفر فوتی در زمینه مصرف این نوع از مواد مخدر در سطح استان لرستان داریم.

وی همچنین به میزان کشفیات مواد مخدر در این استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو تن و 900 کیلوگرم مواد مخدر در استان لرستان کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در استان لرستان در 11 ماه طی شده از سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 125 درصد افزایش داشته است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به انهدام یک باند گسترده مواد مخدر در هفته های اخیر، خاطر نشان کرد: طی یک عملیات 20 روزه با کسب اطلاعات یکی از باندهای مطرح و معروف مواد مخدر در سطح کشور توسط نیروی انتظامی استان لرستان منهدم شد.

سردار رحیمی ادامه داد: این باند بزرگ، مواد مخدر را از طریق شرق کشور و استانهای جنوبی به استان لرستان وارد می کرده است.

وی با اشاره به دستگیری چهار نفر از اعضای اصلی این باند، یادآور شد: همچنین از این باند بیش از 156 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین از دستگیری اعضای یک باند که اقدام به بلع مواد مخدر و انتقال به لرستان می کردند خبر داد و گفت: اعضای این باند با بلع مواد مخدر صنعتی از جمله کراک و هروئین فشرده و به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی وارد استان شده بودند.

سردار رحیمی با اشاره به کشف و ضبط مقادیری مواد مخدر از این باند، خاطر نشان کرد: در این راستا سه نفر از اعضای این باند توسط ماموران نیروی انتظامی استان لرستان نیز دستگیر شدند.