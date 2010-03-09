70 درصد پسماند کرج زباله های تر است

به گزارش خبرنگار مهر، نوشین ثریا ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه آموزش همگانی گفت : بطور متوسط روزانه هر شهروند کرجی 700گرم پسماند یا زباله تولید می کند که این امر باید مدیریت شود.

کارشناس مسئول سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ادامه داد: رها سازی زباله ها در طبیعت و محیط اطراف مشکلات زیست محیطی به همراه دارد که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وی گفت: به همین دلیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج این برنامه آموزش همگانی را به موضوع تفکیک زباله ها از مبدا توسط شهروندان اختصاص داده است.

ثریا بیان داشت: طبق تحقیقات انجام شده حدود 70درصد پسماندهای کلانشهر کرج مربوط به زباله های تر و مابقی ضایعات خشک تشکیل می دهند.

این کارشناس افزود: براین اساس باید فرهنگ مشارکت مردم امر جداسازی زباله از مبدا نهادینه شود تا ضمن پیشگیری از هدر رفتن زباله ها ، اقدامات لازم برای بازگرداندن این زباله هابه چرخه تولید به عمل آید.

وی گفت: مشارکت شهروندان در امر جداسازی زباله ها و رعایت اصول زیست محیطی علاوه بر کمک به اقتصاد کلان کشور، نقش اساسی در کاهش ضایعات و پیشگیری از آلودگی محیط زیست دارد.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج درصدد است تا با ارائه آموزش های همگانی، علاوه بر کاهش مصرف گرایی در بین مردم ،میزان مشارکت آنان در طرحهای عمومی افزایش دهد.

همچنین در این برنامه آموزشی تعدادی از کارشناسان و دوستداران محیط زیست در خصوص راههای پیشگیری از آلودگی زیست محیطی به بیان نکات علمی پرداختند.

در این همایش آموزشی بیش از 200 نفر از شهروندان کرجی حضور داشتند.