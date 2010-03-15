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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۴

مشایخی به مهر خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی مقطع دکتری ویژه طلاب

برگزاری کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی مقطع دکتری ویژه طلاب

مدیر کل مدارج علمی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی مقاطع سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکتری) طلاب حوزه علمیه 27 فروردین برگزار می شود.

حجت الاسلام مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای آشنایی طلابی که برای دریافت مدرک علمی سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکتری) در دی و بهمن سال جاری ثبت نام کرده اند کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی برگزار می شود.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی یک روزه که در حوزه علمیه معصومیه برگزار می شود مراحل تدوین پایان نامه ها، آیین نامه های مرتبط و مقررات شکلی و محتوایی پایان نامه ارائه می شود.

حجت الاسلام مشایخی اضافه کرد: این کلاسها به صورت عمومی،  رایگان و اختیاری برگزار می شود و تلاش داریم که برای طلاب سطح چهار (دکتری) کلاسهای خصوصی با برای آشنایی بیشتر تشکیل دهیم. علاقمندان می توانند برای دریافت  اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن02512922051  تماس بگیرند.

کد مطلب 1048710

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