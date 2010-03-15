برگزاری کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی مقطع دکتری ویژه طلاب

حجت الاسلام مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای آشنایی طلابی که برای دریافت مدرک علمی سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکتری) در دی و بهمن سال جاری ثبت نام کرده اند کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی برگزار می شود.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی یک روزه که در حوزه علمیه معصومیه برگزار می شود مراحل تدوین پایان نامه ها، آیین نامه های مرتبط و مقررات شکلی و محتوایی پایان نامه ارائه می شود.

حجت الاسلام مشایخی اضافه کرد: این کلاسها به صورت عمومی، رایگان و اختیاری برگزار می شود و تلاش داریم که برای طلاب سطح چهار (دکتری) کلاسهای خصوصی با برای آشنایی بیشتر تشکیل دهیم. علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن02512922051 تماس بگیرند.