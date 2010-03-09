به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که دوشنبه شب در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه اختصاصی راه آهن برگزار شد، اعضای دو تیم فوتبال پیشکسوتان راه آهن و خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی(رسانه ورزش) با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه ای یاد و خاطره منصور امیرآصفی کاپیتان پیشین تیم ملی ایران و سرمربی پیشین پرسپولیس را گرامی داشتند.

پس از این دیدار که با برتری 6 بر 2 تیم رسانه ورزش به پایان رسید، رستوران تازه تاسیس باشگاه راه آهن با حضور محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه، برخی مسئولان شرکت راه آهن، مسئولان و پیشکسوتان باشگاه و اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش افتتاح شد.

محمدحسن انصاریفرد که در سالهای حضورش در باشگاه راه آهن توانسته است این باشگاه قدیمی را با استانداردهای روز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت دهد و در بازدید نمایندگان این دو نهاد مورد تمجید قرار گیرد، در مراسم افتتاح این رستوران گفت: در این مدت تلاش کردیم با احداث و تکمیل بخش های مختلف خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت کمپ اختصاصی باشگاه، سالن بدنسازی با جدیدترین دستگاه های پیشرفته، زمین چمن مصنوعی، جایگاه ویژه و جایگاه خبرنگاران، اسکوربرد ورزشگاه و استخر و سونا مجموعه را تاسیس و تکمیل کرده ایم. ضمن اینکه زمین شماره یک ورزشگاه را نیز با چمن رولی به کیفیت مطلوب رساندیم.

محمدحسن انصاریفرد در پایان از احداث و تکمیل کلنیک پزشکی باشگاه راه آهن در آینده ای نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد باشگاه راه آهن بتواند در آینده به استانداردهای روز دنیا نزدیک تر شود.