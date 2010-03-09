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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

اقدام حرفه‌ای دیگرازانصاریفرد/

راه‌آهن و رسانه ورزش یاد امیرآصفی را گرامی داشتند/ افتتاح تالار باشگاه راه‌آهن

راه‌آهن و رسانه ورزش یاد امیرآصفی را گرامی داشتند/ افتتاح تالار باشگاه راه‌آهن

تیم های فوتبال پیشکسوتان راه آهن و رسانه ورزش(خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی) در دیداری نمادین یاد و خاطره مرحوم منصور امیرآصفی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که دوشنبه شب در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه اختصاصی راه آهن برگزار شد، اعضای دو تیم فوتبال پیشکسوتان راه آهن و خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی(رسانه ورزش) با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه ای یاد و خاطره منصور امیرآصفی کاپیتان پیشین تیم ملی ایران و سرمربی پیشین پرسپولیس را گرامی داشتند.

پس از این دیدار که با برتری 6 بر 2 تیم رسانه ورزش به پایان رسید، رستوران تازه تاسیس باشگاه راه آهن با حضور محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه، برخی مسئولان شرکت راه آهن، مسئولان و پیشکسوتان باشگاه و اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش افتتاح شد.

محمدحسن انصاریفرد که در سالهای حضورش در باشگاه راه آهن توانسته است این باشگاه قدیمی را با استانداردهای روز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت دهد و در بازدید نمایندگان این دو نهاد مورد تمجید قرار گیرد، در مراسم افتتاح این رستوران گفت: در این مدت تلاش کردیم با احداث و تکمیل بخش های مختلف خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت کمپ اختصاصی باشگاه، سالن بدنسازی با جدیدترین دستگاه های پیشرفته، زمین چمن مصنوعی، جایگاه ویژه و جایگاه خبرنگاران، اسکوربرد ورزشگاه و استخر و سونا مجموعه را تاسیس و تکمیل کرده ایم. ضمن اینکه زمین شماره یک ورزشگاه را نیز با چمن رولی به کیفیت مطلوب رساندیم.

محمدحسن انصاریفرد در پایان از احداث و تکمیل کلنیک پزشکی باشگاه راه آهن در آینده ای نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد باشگاه راه آهن بتواند در آینده به استانداردهای روز دنیا نزدیک تر شود.

کد مطلب 1048715

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