مذاکرات هسته ای میان آمریکا و روسیه ازسرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "مایکل پارملی" سخنگوی هیئت اعزامی از آمریکا به ژنو گفت : از امروز سه شنبه دور جدید مذاکرات خود با روسیه را آغاز کرده ایم.

دور قبلی مذاکرات دو کشور هفته گذشته در ژنو بدون دستیابی به نتیجه خاصی پایان یافته بود.

این مذاکرات با هدف رسیدن به توافق درباره پیمان جایگزین استارت یک ( کاهش سلاح های استراتژیک ) انجام می شود. پیمان استارت یک در تاریخ 5 دسامبر سال گذشته به پایان رسید .

مسکو برنامه آمریکا برای استقرار سپر موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه را مهمترین عامل برای طولانی شدن مذاکرات توصیف کرده است.

پیشتر "آندره نسترنکو" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته بود : روسیه به واسطه اخباری که از رسانه ها درباره سپر موشکی آمریکا می شنود ناراحت شده است.

نسترنکو گفته بود : ما نگران مسائل مهمی هستیم که درباره سپر موشکی آمریکا از رسانه ها می شنویم در حالی که ما انتظار داریم اینگونه مطالب را به طور رسمی از همتایان خود بشنویم.

به نوشته آسوشیتدپرس، این واکنش روسیه می تواند تاثیر منفی بر مذاکرات مسکو-واشنگتن درباره پیمان جایگزین استارت یک ( کاهش سلاح های استراتژیک ) داشته باشد.

پس از آنکه آمریکا طرح خود برای استقرار سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک را رها کرد طرح های درگیری مبنی بر استقرار سپر موشکی در کشورهایی همچون ترکیه و رومانی در رسانه ها منتشر شد.