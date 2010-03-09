بازدارندگی هسته ای را در صورت ادامه تهدید آمریکا تقویت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در پی رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی قول داد تا تاسیسات هسته ای را برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا و کره جنوبی تقویت کند.

کره شمالی همچنین آمادگی خود را برای آغاز یک جنگ جدید در شبه جزیره کره اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی که خواست تا نام وی فاش نشود، گفت : بدون تردید رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی تحریک آمیز بود و تمام تلاشها را برای ایجاد شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته ای از بین برد.

با وجود تهدیدهای پیونگ یانگ برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه سئول و واشنگتن، هزاران نظامی آمریکایی و کره جنوبی رزمایش نظامی مشترکی را به مدت 10 روز از روز دوشنبه آغاز کردند.

کره شمالی روز یکشنبه تهدید کرد که در صورت برگزاری مانور مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا، کلاهکهای هسته ای بیشتری می سازد و قرارداد صلح را نقض می کند. پیونگ یانگ تحت تحریمهای شدید از سوی سازمان ملل متحد برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای است.