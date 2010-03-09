شکست ناتو در برابر افکار عمومی اروپا برای توجیه حضور در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یاپ دی هوپ شفر که با "ان. آر. سی. هندلزبلات" گفتگو می کرد هلند را به دلیل اینکه نخستین کشوری است که نیروهایش را از افغانستان خارج می کند سرزنش کرد.

شفر گفت که این اقدام هلند هم برای خود این کشور، و هم برای ناتو بد است و تنها به نفع طالبان تمام خواهد شد.

این دیپلمات هلندی که از سال 2004 تا 2009 دبیر کل ناتو بود؛ به شکست ماموریت خود در برابر افکار عمومی اروپا اشاره کرد و گفت : من به خودم نگاه می کنم. ما در قانع کردن مردم به اینکه ماموریتمان در افغانستان برای دفاع از خودمان در برابر تروریسم است، شکست خوردیم. من قانع شدم که این طور است، اما دولت هلند و خود من در ارائه این استدلال به شیوه ای قانع کننده شکست خوردیم و این مشکل دوباره گریبانگیر ما شده است و هلند به سبب خروج نیروهایش از افغانستان، پیامدهای آن را خواهد داد.

گفتنی است که چندی پیش دولت هلند به دلیل اختلاف در تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان با مخالفتهایی روبرو شد و این روند منجر به فروپاشی آن شد.

نیروهای هلند قرار است در ماه اوت سال جاری از اوروزگان خارج شوند.