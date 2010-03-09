به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه 89 کل کشور مصوب کردند از زمان تصویب فهرست بنگاه درهیئت واگذاری شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل شود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند به منظور یکسان سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نخواهند بود و سهم بخش غیردولتی از 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتی های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

نمایندگان مجلس همچنین به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند از محل فروش هتلهای هما تا سقف 5 هزار میلیارد ریال اقدام کند.