به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور می توانند مدارک ثبت نام را از پست دریافت کنند و در مهلت مقرر آن را ارسال کنند.

داوطلبان می توانند از ساعت 8 تا 19 روزهای چهارشنبه 19 تا یکشنبه 23 اسفند ماه جاری منحصراً در باجه اصلی پست مرکز هر یک از شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ مانند شهرستانهای اصفهان، اهواز، تبریز، مشهد، شیراز و ... در مناطق پستی شهرستانهای مذکور می توانند مدارک ثبت‌نام را دریافت کنند.

همچنین داوطلبان تهرانی از ساعت 8 تا 19 روزهای چهارشنبه 19 تا یکشنبه 23 اسفند ماه جاری مدارک مذکور را منحصراً از یکی از مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 دریافت کنند.

داوطلبان علاقمند و واجد شرایط می توانند در یکی از روزهای فوق الذکر به باجه پستی توزیع کننده مدارک ثبت نام آزمون دوره های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام نور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 645 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام در آزمون واخذ واحد، نسبت به دریافت کارت اعتباری ثبت نام که دارای شماره پرونده، نام کاربر ورمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام ایترنتی است و یک جلد دفترچه راهنمای ثبت نام اقدام کنند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین هزینه های توزیع مدارک مذکور وسایر هزینه ها برابر ضوابط شرکت پست از هر داوطلب مبلغ 6 هزار ریال به عنوان کارمزد دریافت می کند.

امکان ثبت‌نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای داوطلبان دوره‌های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام‌نور تا ساعت 24 روز یکشنبه 23 اسفند ماه جاری فراهم شده و داوطلبان مذکور می‌توانند تا زمان اعلام شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت‌نام آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور اقدام کنند.