نخستین خزانه برنج در گیلان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، " احمد رئوفی " کشاورز ساکن روستای تورشایه در دهستان رضا محله رودسر نخستین خزانه برنج استان گیلان را در 900 متر مربع از زمینهای خود احداث کرد.

این کشاورز رودسری که سه هکتار شالیزار دارد در خزانه خود از ارقام محلی هاشمی و رضاجو استفاده کرده است.

خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته می شود که در داخل زمین اصلی یا خارج از مزرعه قرار داشته و محل پرورش نشای اولیه تا زمان انتقال به زمین اصلی است و به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است، وجود نشاء سالم منجر به بوته های قوی و در نتیجه باعث محصول بیشتر می شود.

به منظور برخورداری از باران اوائل فصل بهار بهتر است در ابتدای سال به آماده سازی خزانه پرداخت ولی به دلیل حساسیت ارقام برنج نسبت به تنش سرما و از بین رفتن نشاء ها در اثر سرمای اوائل بهار و کمک به زودرس کردن نشاء ها، خزانه با نایلون پوشانیده شود.

آب در خزانه با حل کردن مواد غذایی خاک و انتقال آن به نشاء و کنترل دما و جلوگیری از سرمازدگی آن دو نقش عمده را در خزانه ایفا می کند لذا به جزء مواقع زهکشی موقتی که به منظور تحریک ریشه ها انجام می گیرد باید آب به طور دائم در پای بوته ها در جریان باشد.

شهرستان رودسر 10 هزار و 700 هکتار شالیزار دارد.