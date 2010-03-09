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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

امید در راه المپیک/

آخرین تمرین تیم فوتبال امید در سال 88 برگزار شد/ پیروانی خداحافظی کرد

آخرین تمرین تیم فوتبال امید در سال 88 برگزار شد/ پیروانی خداحافظی کرد

چهاردهمین و آخرین مرحله تمرینات مقطعی تیم فوتبال امید در سال 88 صبح امروز در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز تمرینات تیم فوتبال امید 25 بازیکن حاضر در اردو زیر نظرغلامحسین و امیرحسین پیروانی به حفظ توپ در فضای محدود و بازی تحت فشار را مرور کردند.

در ابتدای این تمرین غلامحسین پیروانی سرمربی تیم امید ضمن تشکر از یکسال حضور مداوم بازیکنان و همکاری باشگاهها با تیم امید برای تشکیل 14 مرحله اردوهای مقطعی از آنها خواست تا با جدیت در تمرینات تیم های باشگاهی شرکت کنند و خود را برای سالی سخت و پرکار آماده کنند. 

پیروانی با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی گوانگژو در سال 89 تصریح کرد: تیم امید دیدارهای مهمی را در بازیهای آسیایی چین پیش رو دارد که می طلبد تمامی اعضای تیم با جدیت و تلاش مضاعف برای این مسابقات آماده شوند تا با درخشش در این مسابقات زمینه صعود به المپیک لندن نیز فراهم شود. 

سرمربی تیم امید ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو با بازیکنان این تیم خداحافظی کرد و اظهار داشت: اردوی بعدی تیم امید پس از مذاکره و پذیرش شرایط همکاری با مسئولان فدراسیون فوتبال و احتمالا اواسط فروردین ماه سال آینده عنوان کرد.

کد مطلب 1048727

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