وی درباره گروه بازیگری نمایش و زمان شروع تمرینات افزود: تعدادی بازیگر را مدنظر دارم که هنوز گفتگویی جدی با آنها انجام ندادهام. چون اجرای نمایش اواخر خردادماه است قصد دارم با حوصله انتخاب بازیگر را انجام دهم و از فروردینماه سال آینده هم تمرینات نمایش را شروع کنم.
رشیدی که پیش از این تله تئاترهای "شایعه" و "آخرین گودو" را برای شبکه چهار تولید کرد درباره فعالیتهای جدید خود در این زمینه گفت: به تازگی ترجمه چند نمایشنامه را به پایان رساندهام و قصد دارم بعد از تسویه حساب کامل دو تله تئاتر "شایعه" و "آخرین گودو" تلهتئاتری جدید تولید کنم.
"منهای دو" فضایی طنزآمیز دارد و داستان آن درباره دو مرد مسن است که باخبر میشوند دو تا سه هفته بیشتر زنده نیستند. این دو در فرصت باقیمانده به سمت فضایی رویایی پیش میروند و با اتفاقهایی روبرو میشوند.
رشیدی سال 85 در نمایش "زمین مقدس" به کارگردانی ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخت. این هنرمند باسابقه که در مقام کارگردان تئاتر آثاری چون "ریچارد سوم" و "هنر" را به صحنه برده، سالهاست نمایشی را کارگردانی نکرده است.
نظر شما