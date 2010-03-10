داود رشیدی کارگردان و بازیگران با سابقه تئاتر درباره اجرای نمایش "منهای دو" به خبرنگار مهر گفت: تصمیم داشتم از میان اثری از ویلیام شکسپیر و نمایشنامه "منهای دو" یکی را خردادماه سال 89 در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه ببرم که در نهایت نمایش "منهای دو" را برای اجرا انتخاب کردم. در حال حاضر محمد چرمشیر دراماتورژی اثر را انجام می‌دهد.وی درباره گروه بازیگری نمایش و زمان شروع تمرینات افزود: تعدادی بازیگر را مدنظر دارم که هنوز گفتگویی جدی با آن‌ها انجام نداده‌ام. چون اجرای نمایش اواخر خردادماه است قصد دارم با حوصله انتخاب بازیگر را انجام دهم و از فروردین‌ماه سال آینده هم تمرینات نمایش را شروع کنم.رشیدی که پیش از این تله ‌تئاترهای "شایعه" و "آخرین گودو" را برای شبکه چهار تولید کرد درباره فعالیت‌های جدید خود در این زمینه گفت: به تازگی ترجمه چند نمایشنامه را به پایان رسانده‌ام و قصد دارم بعد از تسویه حساب کامل دو تله تئاتر "شایعه" و "آخرین گودو" تله‌تئاتری جدید تولید کنم.

"منهای دو" فضایی طنزآمیز دارد و داستان آن درباره دو مرد مسن است که باخبر می‌شوند دو تا سه هفته بیشتر زنده نیستند. این دو در فرصت باقی‌مانده به سمت فضایی رویایی پیش می‌روند و با اتفاق‌هایی روبرو می‌شوند.



رشیدی سال 85 در نمایش "زمین مقدس" به کارگردانی ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخت. این هنرمند باسابقه که در مقام کارگردان تئاتر آثاری چون "ریچارد سوم" و "هنر" را به صحنه برده، سال‌هاست نمایشی را کارگردانی نکرده است.