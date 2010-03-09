نیروهای امدادی خراسان رضوی آماده خدمات رسانی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد تقی پیوندی ظهر سه شنبه در نشست خبری فعالیت های نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: این طرح از ساعت هشت صبح چهارشنبه 26 اسفندماه آغاز و تا 14 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

فعالیت 24 ساعته آمبولانس های 115 در خراسان رضوی

وی کنترل و هدایت راهبردی حوادث را وظیفه اعضا ستاد نوروزی این دانشگاه اعلام کرد و بیان داشت: همزمان با آغاز این طرح در سراسر استان آمبولانس های 115 به صورت 24 ساعته در حاشیه جاده ها، مبادی ورودی و میادین پر تردد شهر مشهد به مردم خدمات رسانی می کنند تا ضریب اعتماد مضاعفی به مسافرین داده باشند.

پیوندی اظهار داشت: 112 پایگاه نیروهای امدادی در سطح استان فعال خواهند بود و فعالیت خود را از 26 اسفندماه جاری آغاز می کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در کنار این پایگاه ها یک پایگاه هوایی و سه پایگاه موتوری هم در ایام نوروز به مردم خدمات رسانی می کنند.

رئیس ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هدف از راه اندازی این پایگاه ها را ایجاد امنیت روانی برای مسافرین و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 44 پایگاه در سطح شهر مشهد، 11 پایگاه جاده ای و 23 پایگاه شهری فعال خواهند بود.

پیوندی با اشاره به اینکه در سطح شهر مشهد چهار آمبولانس موتوری فعال می شوند یادآور شد: این آمبولانس های موتوری با توجه به اینکه در این ایام شهر مشهد با وضعیت ترافیک شدیدی روبرو است، این آمبولانس در جهت زودتر رسیدن به محل حادثه به مردم فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین اورژانس هوایی محورهای مواصلاتی را ددر سطح استان پوشش خواهند داد.

راه اندازی 12 ایستگاه سلامت در استان

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی 12 ایستگاه سلامت خبر داد و گفت: این پایگاه ها در 9 شهرستان استان و سه ایستگاه سلامت هم در مشهد دایر خواهند شد.

پیوندی با بیان اینکه پایگاه نیروهای امدادی در ترمینال، راه آهن و فرودگاه مشهد فعال هستند اضافه کرد: پایگاه هوایی این ستاد در آمادگی کامل به سر می برد.

فعالیت و لغو مرخصی تمام پرستاران و پزشکان در ایام نوروز

معاون درمان و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمامی پزشکان و پرستاران انتظار دارند مثل سایر عموم مردم به مرخصی بروند خاطر نشان کرد: ما برای اینکه مردم دچار آسیب نشوند و درمان آنان انجام شود تمامی مرخصی های پرستاران و پزشکان را لغو و کرده ایم.

وی یادآور شد: همچنین درمانگاه ها از این قاعده مستثنی نسیتند و فعالیت خواهند داشت.

پیوندی همچنین گفت: تیم های ما در بحث نظارت و کنترل فعال خواهند بود تا مردم عید نوروز خوبی داشته باشند.

این مقام مسئول یادآور شد: در ایام نوروز چند برابر ایام معمول تیم های بازرسی تشکیل می شوند تا سلامت مردم در این ایام حفظ شوند.

آمادگی تلفن های ستاد نوروزی برای دریافت گزارشات مردمی

رئیس ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه شماره های ستاد نوروزی این دانشگاه را 7688572، 8780808 و 131 اعلام کرد و افزود: این شماره تلفن ها به طور 24 ساعته آماده دریافت گزارشات مردمی هستند.

وی با بیان اینکه تیم های نظارتی تجهیز شده اند اضافه کرد: این تیم ها با آغاز امداد نوروزی نظارت کاملی را انجام خواهند داد.



کاهش حوادث چهارشنبه سوری در چهارشنیه آخر سال

پیوندی در ادامه به حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: در آخرین چهارشنبه سال 86 در خراسان رضوی ما شاهد 36 مورد حادثه بودیم که هیچ گونه فوتی مشاهده نشد و فقط یک مورد قطع عضو داشته ایم.

وی ادامه داد: در سال 87 با اطلاع رسانی دقیق و شفاف رسانه ها و مطبوعات شاهد کاهش حوادث چهارشنبه سوری در چهارشنبه آخر سال بودیم به طوری که این حوادث به 9 حادثه کاهش یافت.

معاون درمان و خدمات بهداشتی درمانی استان در پایان اظهار امیدواری کرد: با اطلاع رسانی و آموزش همگانی امسال شاهد حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال نباشیم.