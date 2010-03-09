فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف باید در خانواده ها شکل بگیرد

به گزارش مهر، مهرشاد شبابی در رابطه با نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد: به دنبال پیام مقام معظم رهبری مبنی اصلاح الگوی مصرف همه دستگاهها نهادها وآحاد مردم با توجه به نقش و رسالت خود درجامعه و درحوزه کاری خودشان سعی در عملی کردن این پیام داشتند.

شبابی افزود: دانشگاه امام حسین(ع) نیز که در واقع پشتیبان علمی سپاه پاسداران است بر روی این مسئله متمرکز شده و آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و مرکز مطالعات زنان و خانواده این دانشگاه هم بر آن شد تا نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی تبیین قرار دهد.

وی تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی است و نقش خانواده درفرهنگ سازی غیرقابل انکار است وقتی همه افراد یک خانواده اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه کارهای خود قرار دهند، طبیعی است که این نگاه به جامعه تسری می یابد و ما جامعه ای خواهیم داشت که فرهنگ اصلاح الگوی مصرف را در خود نهادینه کرده است.

وی افزود: درهمین رابطه ازاساتید برجسته خواستیم تاحاصل تحقیقات خود درزمینه های مرتبط با این موضوع را برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند و از بین این آثار 85 اثر مورد قبول واقع شد و سعی شد تا سهم اندک مطالب آموزشی در نحوه مصرف به نقد گذارده شود.

شبابی درارتباط با عملکرد دستگاههای اجرایی در تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری نیز گفت: در حال حاضر نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاههای اجرایی داشت اما در این همایش تعاملاتی را با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نیرو و اقتصاد و دارایی داشتیم که بسیار مثبت و سازنده بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف تابعی از متغیر نیاز افراد است اظهار داشت: مصرف در واقع پاسخگویی به نیاز انسان است ولی باید برای آن فرهنگ سازی شود که به این نیاز حقیقی انسان پاسخی درست داده شود و در این رابطه آموزش و تربیت فرزند در نهاد خانواده مهمترین نقش را ایفا می کند.

شبابی در پایان با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها در سال آینده و نقش آن بر اصلاح الگوی مصرف گفت: در این مورد صحبت های زیادی انجام شده ولی تکرار آن نشان دهنده اهمیت موضوع است و هشدارهایی که در ارتباط با نیازهای مصرفی مانند نان، آب، برق، گاز و دیگر مواردی که با نهاد خانواده در ارتباط است بیانگر حساسیت موضوع است و درصد بزرگی از هدر روی آنها در خانواده قابل جلوگیری است اگر تک تک افراد در خانواده برای درست مصرف کردن مورد آموزش قرار گیرند از بسیاری از مصارف بی مورد و یا اسراف ها جلوگیری می شود و این همان چیزی است که ما در این همایش پیگیر آن بودیم و در یک کلمه می توان از آن به عنوان فرهنگ سازی یاد کرد.