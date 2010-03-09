سهمیه متاهلین را در صورت قانونی شدن اجرا می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در نشست خبری که ظهر امروز سه شنبه در دانشکده علم و حدیث برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد گفته رئیس سازمان ملی جوانان مبنی بر "اجرایی کردن سهمیه متاهلین در دانشگاهها که بالاخره وزارت علوم زیر بار آن خواهد رفت" اظهار داشت: با قانونی شدن این سهمیه وزارت علوم آن را به اجرا می رساند زیرا دولت ما یک دولت قانونمدار است.

وی ادامه داد: طبعا مواردی که غیرقانونی است اجرایی نمی شود چرا که وزارت علوم تا کنون بر اساس قانون حرکت کرده و بر همین اساس در آینده نیز گام خواهد برداشت.

دانشجو درباره حمایت از نخبگان و کاربردی کردن پژوهشهای تحقیقاتی در دانشگاههای سراسر کشور گفت: در راستای ارتباط با صنعت برای کاربردی کردن تحقیقات پژوهشی وزارت علوم با وزارت دفاع تفاهمنامه هایی به امضا رسانده است.

وی با تاکید بر اینکه 50 درصد از توان پژوهش دانشگاهها باید برای افزایش توان دفاعی مملکت ایجاد شود ادامه داد: طبق بازنگری برنامه پنجم 11 وزارتخانه مکلف شدند که در دانشگاهها پژوهشکده های اختصاصی برای کاربردی شدن پژوهشها ایجاد کنند تا به این ترتیب در پایان برنامه پنجم 550 تا 600 پژوهشکده کاربردی ایجاد شود.

وزیر علوم در مورد بازنگری متون درسی در دانشگاهها گفت: در برخی متون درسی دانشگاهها در حوزه علوم انسانی مطالبی با محتوای دین زدایی قرار دارند که در این خصوص باید به بازنگری بپردازیم.

دانشجو ادامه داد: علاوه بر بازنگری در متون درسی رشته های علوم انسانی نگاه بعدی ما باید به اساتیدی باشد که مبانی فکری و اسلامی را قبول داشته به آن اهتمام می ورزند.

وی گفت: اساتید ما باید با اهتمام به مبانی فکری و اسلامی با اندیشه های سکولار و غربی به طور کامل آشنا باشند تا بتوانند نظرات غرب را نفی کرده به استدلال در موارد اسلامی بپردازند.

وزیر علوم اضافه کرد: در این راستا مطلوب است مناظره هایی در دانشگاهها صورت گیرد که طی آن اساتیدی که به مبانی اسلامی اهتمام دارند و شناخت همه جانبه نسبت به مبانی غربی دارند با افرادی که تنها به مبانی غربی اکتفا می کنند به مناظره بپردازند.

دانشجو افزود: ما معتقدیم مبانی اسلامی آن قدر قوی است که می تواند مخاطب را کاملا تحت پوشش قرار دهد.