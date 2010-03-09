تسهیلات 80 میلیارد تومانی برای محکومان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیشنهاد که جزو الحاقیه ماده 8 بودجه 1389 به شمار می رود، آمده است: به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی ، جرایم غیر عمدی مانند دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری مبلغ 800 میلیارد ریال معادل 80 میلیارد تومان از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام شود.

این پیوست می افزاید: آئین نامه اجرایی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط ستاد دیه و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد؛ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الحاقی دیگری به ماده 8 مبنی بر اینکه در اجرای بند 3 ماده 28 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1389 از منابع ارزی خود مبلغ 700 میلیون دلار در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی سپرده گذاری کند، موافقت و آن را تصویب کردند.