روز ناآرام کسبه متخلف شیراز/ وعده مسئولان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، از چندی پیش هرچه ایام نوروز نزدیک تر می شد شهروندان نیز بر همین اساس در تب و تاب خرید نوروزی و تامین مایحتاج خود قرار گرفتند و این امر باعث شد که برخی شهروندان خواستار برخورد قانونی با بعضی از کسبه شوند که مبادرت به گران فروشی می کردند.

در پی این امر نیز استاندار فارس و فرماندار شیراز نیز اعلام کرده بودند با افرادی که بخواهند در ایام گران فروشی کنند برخورد قانونی و قاطع انجام می شود و بر همین اساس نیز مجتمع تجاری آفتاب فارس نیز که چند ماهیست افتتاح شده به عنوان یکی از مراکزی بین مردم معرفی شده بود که ضمن عدم رعایت قوانین تعیین نرخ، توجهات لازم را به شئونات اسلامی نیز نداشت.

این امر باعث شده که مسئولان به ویژه فرمانداری شیراز چندین بار موضوع را متذکر شود و از کسبه هایی که قوانین را رعایت نمی کنند بخواهد تا این روند را اصلاح کنند اما در پی توجه کم به تذکرات قبلی، امروز فرمانداری شیراز با همکاری بخش نظارت اصناف برای بررسی وضعیت این مجتمع وارد عمل شود و در این راستا خبرنگاران نیز این گروه را همراهی کردند.

اجرای بازرسی و بررسی از ساعت 11 امروز(سه شنبه) شروع شد که در پی این امر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان شیراز نیز حضور داشت.

اولین بازرسی این گروه مربوط به یکی از واحدهای عرضه پوشاک زنانه بود که بدون پروانه کسب اقدام به فعالیت می کرد و بر اساس اعلام مسئولان این واحد صنفی به علت عدم داشتن پروانه کسب و همچنین عدم رعایت شئونات اسلامی باید به صورت موقت فعالیت خود را تعطیل می کرد و پس از اصلاح امر و طی روند قانونی برای دریافت پروانه، فعالیت خود را دوباره آغاز کند.

این واحد صنفی در پی این امر اقدام به تعطیلی مغازه خود کرد و پس از آن نیز بازرسی و نظارت بر نرخ ها و وضعیت رعایت شئونات اسلامی در سایر واحد های تجاری شروع شد.

نکته قابل توجه این بود که پس از اولین برخورد قانونی با واحد کسب متخلف سایر واحدهایی که قیمتهایی بالاتر از نرخ قانون را بر روی کالاهای خود درج کرده بودند اقدام به تغییر قیمت کرده و یا مغازه خود را بستند.

در میانه راه یکی از مشتریان نیز با مراجعه به گروه حاضر گفت: برای خریداری یک کیف که در یکی دیگر از نقاط شیراز قیمت آن را 25 هزار تومان اعلام کرده بودند به مغازه ای در این مجتمع مراجعه کردم اما با قیمت 100 هزار تومان همان کیف در این مغازه مواجه شدم.

عکس تزئینی است

این گفته های مشتری باعث شد که مغازه داران نیز با مراجعه به گروه به دفاع از خود پرداخته و علل گران تر بودن اجناس خود را توضیح دهند.

یکی از آنها در جمع گفت: اجاره مغازه من ماهیانه بیش از یک میلیون تومان است در این صورت چگونه می توانم اجناس خود را مانند سایر مناطق شهر شیراز بفروشم و سایر مغازه داران نیز در تائید آن مطرح کردند که یکی از علل گرانی اجناس آنها اول کیفیت مرغوب و بعضا خارجی آن و دوم گرانی کرایه مغازه است و همچنین چنین توجیه می کردند که در این مجتمع مشتری ملزم به خریداری اجناس نیست و می تواند کالای مورد نیاز خود را از سایر نقاط شهر تامین کند و این امر به شدت مورد انتقاد خبرنگاران قرار گرفت که نباید این مرزبندیها شکل گیرد.

آنها همچنین این چنین عنوان می کردند که پروسه دریافت پروانه کسب نیز طولانی بوده و باعث شده آنها طی این مدت نتوانند پروانه را دریافت کنند.

به گزارش مهر، در این بین وحید رجایی معاون فرماندار شیراز نیز گفت: از چندی پیش مردم گلایه هایی را نسبت به عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی کسبه و همچنین گرانی برخی اقلام مطرح کرده بودند و این امر سبب شد که برای بازرسی و نظارت بر این واحدهای مجتمع مذکور اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در این باره چندین واحد متخلف که شئونات اسلامی را رعایت نکرده بودند و یا قیمت کالاهای آنان بیش از میزان قانونی بود مورد تذکر و برخی از واحدهای تجاری نیز به طور موقت با خواست خودشان تعطیل شد تا با طی روند قانونی و اصلاح موارد تخلف دوباره فعلیت خود را از سرگیری کنند.

رجایی گفت: برخی از کسبه علت گران تر بودن اجناس خود را نسبت به میزان مجاز نرخ کرایه مغازه خود اعلام کردند که این توجیه به هیچ وجه درست نیست و این امر نباید فشاری بر مردم وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: این واحدهای متخلف باید هرچه سریعتر نسبت به موارد ذکر شده یعنی رعایت شئونات اسلامی و نرخ تعرفه های اقلام، اقدام کرده و چنانچه دوباره تخلفاتی مشاهده شد با هماهنگی مراجع ذی صلاح نسبت به برخورد قانونی و قاطع با آنها اقدام می شود.

معاون فرماندار شیراز همچنین از مجموعه های مرتبط با این امر نیز مانند اصناف و.. نیز خواست در موارد مربوط به خود اقدامات لازم و جدی را به طور کامل انجام دهند.

به گزارش مهر به هر حال قول های مسئولان در خصوص برخورد با کسبه های متخلف و گران فروش با اجرای این طرح که با حضور خبرنگاران نیز صورت گرفت جامه عمل پوشید و به نظر می رسد در ایام مانده به نوروز این اقدام شوکی بر آرامش کسبه های متخلف شهر باشد.

مجتمع تجاری آفتاب فارس دارای 270 واحد بوده که 200 واحد آن فعال است. بخش تجاری این مجتمع شامل واحدهای مختلف پوشاک، آرایشی بهداشتی و... است.