۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

دادستان دبی حکم بازداشت 16 مظنون دیگر ترور مبحوح را صادر کرد

شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش از صدور حکم بازداشت 16 متهم ترور عضو ارشد جنبش حماس توسط دادستان دبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، در پی صدور قرار بازداشت 16 متهم ترور "محمود المبحوح" عضو ارشد حماس از سوی اینترپل، دادستان دبی نیز احکام مشابهی در این زمینه صادر کرد.

بر این اساس افراد مذکور که نام آنها در فهرست 27 نفره اعلام شده از سوی پلیس دبی دیده می شود، به احتمال زیاد در ترور مبحوح در یک هتل مجلل در این شیخ نشین نقش داشته اند.

اطلاعیه منتشر شده از سوی اینترپل حاکی است تحقیقات انجام شده از سوی پلیس دبی نشان دهنده حضور دو گروه از افراد، در ترور عضو ارشد حماس بوده و اسامی مذکور کسانی اند که در گروه دوم قرار دارند.
