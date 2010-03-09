هند برای قطع فروش بنزین به ایران تحت فشار آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جیتین پراسادا" که در پارلمان هند سخن می گفت، اظهار داشت : هند از آمریکا خواسته تا مشکلات خود با ایران را از طریق مذاکره حل کند.

وزیر نفت هند افزود : به آمریکا گفته ایم که اعمال تحریم سبب بدتر شدن اوضاع می شود از همین رو مشکلات را باید از طریق مذاکره حل کرد.

به گفته وی، آمریکا درباره صادرات بنزین از هند به ایران و قطع آن صحبتی را با دهلی نکرده و شرکت ریلاینس آخرین محموله های خود را در آوریل و می 2009 به ایران ارسال کرده است.

سنای آمریکا در ماه ژانویه قانونی را تصویب کرد که به رئیس جمهور این کشور اجازه می داد تا تنبیهاتی را علیه کشورهای صادر کننده بنزین به ایران اعمال کند.

سنای آمریکا در حالی این مصوبه را تصویب کرد که در بهمن ماه سال جاری اتاق بازرگانی آمریکا به کنگره این کشور درباره افزایش تحریمها علیه ایران و نتایج سوء آن بر اقتصاد ایالات متحده هشدار داد.

اتاق بازرگانی آمریکا می گوید : تحریمهای پیشنهاد شده بر تلاشهای آمریکا با متحدینش در حوزه های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی تاثیر سوء خواهد گذاشت و می تواند اقدام متحد علیه ایران را به بن بست و ناامیدی بکشاند.

این نهاد بازرگانی هشدار می دهد که تحریم های پیشنهاد شده از سوی کنگره می تواند شرکتهای آمریکایی را از تجارت روزانه با شرکای مهم خود در اطراف جهان حتی در صورتی که این معاملات با ایران ارتباط نداشته باشد محروم کند و مانع آنها شود.