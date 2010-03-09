صلح و دوستی؛ پیام توافقنامه ایران و قطر / تحرکات گروهک ریگی تحت کنترل

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور پس از امضاء توافقنامه امنیتی ایران و قطر در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران ، با اشاره به افزایش همکاری های دوستانه ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس و بالا رفتن امنیت در منطقه بدون مداخلات خارجی تصریح کرد: پیام امضای توافقنامه همکاری های امنیتی میان ایران و قطر، صلح و دوستی برای تمام کشورهای منطقه خلیج فارس است.

وزیر کشور مناسبات همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و امیرنشین قطر را بسیار مثبت ارزیابی و عنوان کرد: سطح همکاری های تهران - دوحه هر روز بیشتر می شود.

وی با اشاره به مفاد این توافقنامه، گفت: بر اساس این توافقنامه، کارگروه مشترکی بین ایران و قطر تشکیل می شود تا مفاد آن را پیگیری کند.

نجار با بیان اینکه امضای این توافقنامه میان ایران و قطر، مصداق عملی ایجاد امنیت در منطقه خلیج فارس به شمار می رود که در سایه آن مردم می توانند در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند، بیان داشت: در این توافقنامه بر مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و انسان و اشیای فرهنگی و تاریخی، مواد مخدر و فعالیت های اقتصادی غیرقانونی (پولشویی) تاکید شده است.

وی با اشاره به حضور چهار استاندار خوزستان، فارس، مازندران و بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس در ترکیب هیئت ایرانی به منظور بررسی راهکارهای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و قطر گفت: رئیس جمهور اسلامی ایران بر اساس سیاست های کلی نظام و چشم انداز 20 ساله کشور بر سرمایه گذاری دو جانبه و مشترک در عرصه های مختلف اصرار دارد.

وزیر کشوربا اشاره به سابقه همکاری های انتظامی و امنیتی ایران با کویت، عربستان، عمان، ترکیه، سوریه و کشورهای دیگر در گذشته و اینکه راهبرد ایران، پیشتازی در دوستی در منطقه است تاکید کرد: هر گونه ندای ناامنی در منطقه ازجانب بیگانگان و قدرت های غربی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد ایران با تهدیدات احتمالی نظامی در منطقه گفت: تهدیدات دشمنان، جزئی از تبلیغات آنان است و هر گونه تهدید علیه ایران، شبیه شوخی مسخره است.

نجار تاکید: ایران هیچ گونه احساس خطر نمی کند واگر روزی کسی بخواهد امنیت ملی ایران را تهدید کند، ایران برخوردی خواهد کرد که تهدیدکننده از کار خود پشیمان شود.

وی درباره اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مبارز فلسطینی در امارات گفت: رژیم صهیونیستی با صدور گذرنامه های اروپایی برای تروریست های خود در به شهادت رساندن مبارز فلسطینی، اقدام زشتی انجام داد که در واقع نقض آشکار حقوق بشر بود.

وزیرکشور با تاکید بر اینکه در برخورد با هر گونه تهدیدی، از آمادگی نظامی کاملی برخورداریم، گفت: این آمادگی نظامی فقط در جهت بازدارندگی و ایجاد امنیت در منطقه خلیج فارس است و تضمین های لازم هم در این باره داده شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور بیان داشت: آنچه در دستگیری ریگی اهمیت دارد توانمندی بسیار بالای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در مدیریت اطلاعاتی یک شرور تروریست است.

نجار با بیان اینکه امریکا چرا با توجه به مدارک موجود، از یک تروریست شرور حمایت می کند، حال آنکه همواره شعار مبارزه با تروریسم می دهد، اظهار داشت: همه تحرکات گروهک تروریستی ریگی تحت کنترل است.

وی همچنین درباره آخرین وضع موضوع هسته ای ایران اظهار داشت: هرچند ایران مرحله غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد را آغاز کرده است اما همچنان به گفتگو با طرف های خود ادامه می دهد.