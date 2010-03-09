دومین مدرسه هوشمند گیلان در بندر انزلی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مدرسه برای آموزش دانش آموزان از سامانه های پیشرفته رایانه ای، پروجکشن، تخته نوری و کتابخانه دیجیتالی استفاده می شود، علاوه بر ارتقای سطح علمی دانش آموزان، رهگیری مراحل آموزش و شیوههای تدریس توسط اولیای دانش آموزان از ویژگی های این مدرسه هوشمند است.

هم اکنون 190 دانش آموز درسه رشته علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در این مدرسه تحصیل می کنند.

برای نخستین مدرسه هوشمند ایرانی 120 میلیون ریال از محل تجهیز مدارس متوسطه گیلان هزینه شده است.

مدارس هوشمند مدارسی هستند که به آموزش با استفاده از امکانات چند رسانه‌ ای می‌ پردازند، به این ترتیب دانش‌ آموزان پروژه محور و آماده ورود به جامعه اطلاعاتی تربیت می ‌شوند.

