دست خالی از ریاض خارج نمی شویم/ بازیکنان مس برای شکست الاهلال انگیزه دارند

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به بازی مس کرمان مقابل الهلال عربستان در ریاض تاکید کرد: مس با دست پر به کرمان می آید

وی افزود: بازیکنان مس در لیگ قهرمانان آسیا با انگیزه هستند و شکست الاهلی به بازیکنان مس این باور را داده است که توان شکست هر تیمی را دارند.

محمدی گفت: با وجود برخی کمبودها در پستهای مختلف اما سعی می کنیم با ترکیب سه فاکتور تاکتیک، تکنیک و غیرت ایرانی تیم عربستانی را شکست دهیم.

وی اضافه کرد: تمرینات ویژه را برای این دیدار پشت سرگذاشته ایم و نحوه بازی این تیم عربستانی نیز برای بازیکنان آنالیز شده است.

وی گفت: الهلال هم اکنون در صدر جدول لیگ عربستان قرار دارد و از مربی و بازیکنان حرفه ای برخوردار است.

محمدی با اشاره به بازیکنان خارجی الهلال گفت: باید در این دیدار هوشیارانه ظاهر شویم و اجازه حرکت به بازیکنان الهلال در زمین خودی را ندهیم.