اسلامی شدن رشته های علوم انسانی نیازمند سرمایه گذاری مناسب است

رئیس دانشکده علم و حدیث گفت: برای اسلامی شدن رشته های علوم انسانی در دانشگاههای سراسر کشور به برنامه منسجم و سرمایه گذاری مناسب نیازمندیم که این اقدام گسترده در سطح انقلاب فرهنگی باید شکل بگیرد.