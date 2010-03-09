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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

حجت الاسلام ری شهری:

اسلامی شدن رشته های علوم انسانی نیازمند سرمایه گذاری مناسب است

اسلامی شدن رشته های علوم انسانی نیازمند سرمایه گذاری مناسب است

رئیس دانشکده علم و حدیث گفت: برای اسلامی شدن رشته های علوم انسانی در دانشگاههای سراسر کشور به برنامه منسجم و سرمایه گذاری مناسب نیازمندیم که این اقدام گسترده در سطح انقلاب فرهنگی باید شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدی ری شهری در مراسم ظهر امروز که با حضور وزیر علوم در دانشکده علم و حدیث برگزار شد در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاهها گفت: برای اسلامی شدن کلیه دانشگاهها نیازمند سرمایه گذاری کلان است که در این زمینه باید شورای انقلاب فرهنگی برنامه منسجمی تهیه کند.

وی ادامه داد: وزارت علوم برای اسلامی شدن دانشگاهها آمادگی برنامه ریزی مناسب در مورد احقاق این مهم برای کلیه رشته های علوم انسانی را داراست و ما نیز این آمادگی را اعلام می کنیم.

رئیس دانشکده علم و حدیث افزود: دانشگاهها و حوزه ها باید در ارتباط با بازنگری علوم در رشته های علوم انسانی مقدمه تحول اساسی را فراهم سازند که این مهم با سرمایه گذاری مناسب امکانپذیر است.

کد مطلب 1048745

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