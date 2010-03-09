آموزش و پرورش مازندران مدرس آموزش خانواده جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی رمضانیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مربیان سازمان در ساری گفت:تحولات دنیای ماشینی، توسعه فناوری و گسترش شبکه های ارتباطی و ماهواره ای، خانواده را با چالش های جدی و مهمی در این زمینه روبرو کرده اس.

وی افزود: سازمان آموزش و پرورش مازندران به منظور پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و ارتقاء سطح دانش و مهارت های تربیتی اولیاء و با هدف توسعه و تقویت برنامه های آموزشی خانواده و جبران نیروهای انسانی از میان نیروهای شاغل رسمی واجد شرایط مدرسان آموزش خانواده جذب می کند.

وی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس از رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مددکار اجتماعی، پژوهشگری، مردم شناسی و مطالعات خانواده و الهیات با گرایش فقه و حقوق، علوم قرآنی و حدیث، مشاوره پزشکی و بهداشت و تغذیه، برخورداری از سلامت جسمی و داشتن قدرت بیان را از جمله شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عنوان کرد.

رمضانیان با بیان اینکه جذب مدرس آموزش خانواده از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی انجام می گیرد اظهار داشت: داوطلبان واجد شرایط با در دست داشتن مدارک مورد نیاز تا پایان وقت اداری بیست و یکم فروردین ماه 89 به آموزش و پرورش محل سکونت خود مراجعه کنند.