شهردار تهران کاندیدای دریافت جایزه ویژه محیط زیست در سال2010

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: این اقدام با توجه به اجرای بزرگترین طرح آموزشی زیست محیطی مبلغان ادیان الهی در جهان توسط شهرداری تهران در سال 1388 انجام شده است.

محمد هادی حیدرزاده افزود: با توجه به بازگشت جوامع توسعه یافته به مقوله دین و همچنین گسترش تهدیدها و تخریبهای زیست محیطی، موضوع مذهب و محیط زیست یکی از مهمترین ارکان توسعه فرهنگ زیست محیطی در محیط زیست بین الملل به حساب می آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از راههای حفاظت از محیط زیست جلب مشارکت مردم است که در این بین استفاده از ابزارهای مذهبی می تواند راهکار کارآمدی به حساب آید، افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه جامعه ما، جامعه ای مذهبی است و مسجد همواره علاوه بر محل عبادت کارکردهای سیاسی، مذهبی، اقتصادی واجتماعی دارد، لذا از این فرصت می توان جهت جلب مشارکت مردم در حفظ محیط زیست استفاده کرد.

حیدرزاده در ادامه خاطرنشان کرد: بر همین اساس طرح آموزشی فوق با هدف افزایش دانش زیست محیطی ائمه جماعات مساجد و دبیران شورایاری های شهر تهران اجرا شده و سعی شده با کمک کارشناسان دینی و علمی پاره ای از معضلات محیط زیست شهری در بین ائمه جماعات مساجد و شورایاران هر منطقه بازگو شود، تا بتوان به کمک این قشر تاثیرگذار مباحث زیست محیطی را به شهروندان منتقل کرد.

وی در ادامه افزود: در این طرح تاکنون سه هزار و 760 نفر ساعت در موضوعات زیست محیطی آموزش دیده اند که با ادامه اجرای آن در منطقه 20 شهرداری تهران تعداد شرکت کنندگان این دوره به چهار هزارو 960 نفر ساعت افزایش می یابد.