بودجه 418 میلیاردی شهرداری شیراز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهردار شیراز ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر پس از تصویب این بودجه گفت: ارائه بودجه سال آتی پس از هزار ساعت نفر کار کارشناسی و تحقیق صورت گرفت که به نوعی می توان گفت که فقط 7.7 درصد به بحث بودجه جاری و اداری اختصاص یافه و 92.3 درصد آن به بحث خدمات شهری و عمرانی شیراز مربوط می شود.

مهران اعتمادی ادامه داد: بودجه مصوب شورای شهر و شهرداری شیراز برای سال آینده در نوع خود بی نظیر و قابل توجه است.

وی تصریح کرد: در بحث بودجه سال 89 حدود هشت تا 10 درصد درآمد پایدار افزوده شده که در میان کلانشهرها کم نظیر به شمار می رود.

در ادامه جلسه مظفر مختاری نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به بودجه 418 میلیاردی شهرداری نیز بیان کرد: از این رقم مبلغ 72 میلیارد و 512 میلیون تومان بودجه خدمات شهری، 32 میلیارد و 143 میلیون تومان خدمات اداری، 313 میلیارد و 965 میلیون تومان بودجه عمرانی مصوب شده و مورد تائید اعضا نیز قرار گرفت.