بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد از نیمه فروردین 89

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مازیار حسینی روز سه شنبه در بازدید سه ساعته از قسمت های مختلف برج میلاد در جمع دست اندر کاران و مسئولین شرکت یادمان سازه گفت: مجموعه برج میلاد تهران یکی از نمادهای افتخار آمیز مهندسی کشور است که بعد از انقلاب اسلامی به دست متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده است.

وی با تقدیر از طراحان و سازندگان این مجموعه عظیم ملی خاطرنشان کرد: مباحث و موضوعات باقیمانده از فاز یک این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و با عنایت به بهره برداری های آتی از برج میلاد باید در اندک زمان ممکن با کیفیتی مناسب به اتمام برسد.

حسینی با اشاره به تأکیدات شهردار تهران در ایجاد شهر مجازی افزود: این مجموعه باید نقش و هویت خود را در زمینه ایجاد و تقویت شهر الکترونیک با استفاده از امکانات موجود مخابراتی و تلویزیونی بیشتر ایفا کند.

بر اساس این گزارش معاون شهردار تهران در بازدید از بخشهای برج از جمله گنبد آسمان وتراز 292- رستوران گردان - استودیوهای در حال ساخت و مجموعه های تفریحی و تجاری با تاکید بر سرعت بیشتر اتمام امور فنی باقیمانده رستوران گردان را از جمله زیباترین مکان های برج دانست که همزمان با چند طرح دیگر در نیمه فروردین 1389به بهره برداری خواهد رسید.