به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ظهر امروز در شرق این قاره آغاز شد که طی آن چهار تیم "بیجینگ گوان" و "چانگچون یاتای" چین، "سئونگنام ایلهواچونما" کره جنوبی و "کاشیما آنتلرز" ژاپن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جایگاه خود را در گروه‌های E و F استحکام بخشیدند.

- نتایج دیدارهای آغازین روز اول از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه E

* ملبورن ویکتوری استرالیا صفر - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2

گل‌ها: اونگنوفسکی (41) و یانگ (86)

* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - بیجینگ گوان چین 3

گل‌ها: کیکوچی (40) برای کاوازاکی فرونتال و جوئل گریفیتس (36 و 86)، چانگ کیونگ (65) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی:

1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 6 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بیجینگ گوان چین 6 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، 4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه F

* چانگچون یاتای چین 9 - پرسیپورا جایاپورا اندونزی صفر

گل‌ها: ژائو جیان (23، 34 و 57)، جانی لامبرت (45، 52 و 59)، لی یو ویدینگ (65، 84 و 1+90)

* جئونبوک موتورز کره جنوبی یک - کاشیما آنتلرز ژاپن 2

گل‌ها: جونیور اولیویرا (42) برای جئونبوک موتورز و کوجی ناکاتا (69) و یاسوشی اندو (90) برای کاشیما آنتلرز

جدول رده بندی:

1- کاشیما آنتلرز ژاپن 6 امتیاز، 2- چانگچون یاتای چین 3 امتیاز - تفاضل گل 8+، 3- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز

- روز اول از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تا ساعاتی دیگر با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

گروه A

* استقلال ایران - الجزیره امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* الغرافه قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19:10، ورزشگاه الغرافه دوحه

جدول رده بندی:

1- استقلال ایران 3 امتیاز - تفاضل 1+، 2- الغرافه قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 18:50، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:05، ورزشگاه ملک عبدالله جده

جدول رده بندی:

1- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- ذوب آهن ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الوحده امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-