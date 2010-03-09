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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا/

تداوم پیروزی چینی‌ها/ یک باخت و یک برد برای نمایندگان کره و ژاپن

تداوم پیروزی چینی‌ها/ یک باخت و یک برد برای نمایندگان کره و ژاپن

هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با پیروزی تیم‌های چینی و ثبت یک برد و یک باخت در کارنامه تیم‌های کره‌ای و ژاپنی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ظهر امروز در شرق این قاره آغاز شد که طی آن چهار تیم "بیجینگ گوان" و "چانگچون یاتای" چین، "سئونگنام ایلهواچونما" کره جنوبی و "کاشیما آنتلرز" ژاپن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جایگاه خود را در گروه‌های E و F استحکام بخشیدند.

- نتایج دیدارهای آغازین روز اول از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه E
* ملبورن ویکتوری استرالیا صفر - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2
گل‌ها: اونگنوفسکی (41) و یانگ (86)

* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - بیجینگ گوان چین 3
گل‌ها: کیکوچی (40) برای کاوازاکی فرونتال و جوئل گریفیتس (36 و 86)، چانگ کیونگ (65) برای بیجینگ گوان
جدول رده بندی:
1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 6 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بیجینگ گوان چین 6 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، 4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه F
* چانگچون یاتای چین 9 - پرسیپورا جایاپورا اندونزی صفر
گل‌ها: ژائو جیان (23، 34 و 57)، جانی لامبرت (45، 52 و 59)، لی یو ویدینگ (65، 84 و 1+90)

* جئونبوک موتورز کره جنوبی یک - کاشیما آنتلرز ژاپن 2
گل‌ها: جونیور اولیویرا (42) برای جئونبوک موتورز و کوجی ناکاتا (69) و یاسوشی اندو (90) برای کاشیما آنتلرز
جدول رده بندی:
1- کاشیما آنتلرز ژاپن 6 امتیاز، 2- چانگچون یاتای چین 3 امتیاز - تفاضل گل 8+، 3- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز

- روز اول از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تا ساعاتی دیگر با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
گروه A
* استقلال ایران - الجزیره امارات، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
* الغرافه قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19:10، ورزشگاه الغرافه دوحه
جدول رده بندی:
1- استقلال ایران 3 امتیاز - تفاضل 1+، 2- الغرافه قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاهلی عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B
* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 18:50، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* الاتحاد عربستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:05، ورزشگاه ملک عبدالله جده
جدول رده بندی:
1- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- ذوب آهن ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الوحده امارات بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- الاتحاد عربستان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

کد مطلب 1048752

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