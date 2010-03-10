قیاس سینما و تئاتر مع الفارق است

نادر برهانی مرند در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم حضور عوامل نمایش در ایام نوروز گفت: شرایط سینما و تئاتر کاملا با هم متفاوت و قیاس سینما و تئاتر قیاس مع الفارق است. زمانی که یک فیلم برای اکران در نورزو آماده می شود نیازی به حضور عوامل آن نیست و اگر فروش خوبی هم نداشته باشد جای پشیمانی برای عوامل باقی نمی گذارد چرا که وقت خود را در تعطیلات برای اکران فیلم نگذاشته اند. اما در مورد تئاتر شرایط به نحو دیگری است. اتفاق بی جایی است توقع داشته باشیم اهالی تئاتر تمام وقتشان را در تعطیلات نوروز برای اجرای نمایش بگذارند.

وی همچنین اضافه کرد: اگر اتفاق‌های خوب در حوزه تئاتر در طول یک سال زیاد باشد می توانیم امیدوار باشیم که در تعطیلات هم مردم علاقه‌مند به دیدن نمایش هستند اما هنرمند تئاتر نمی تواند بدون پشتوانه نمایشی که برای آن ماه‌ها تمرین کرده و زحمت کشیده روی صحنه ببرد.

کارگردان نمایش "مرغابی وحشی" با اشاره به اینکه اجرای نوروزی تئاتر می تواند مردم شهرهای مختلف را با هنر نمایش آشنا کند افزود: گروه‌های مختلف می توانند نیمه دوم تعطیلات نمایش‌های خود را روی صحنه ببرند اما این اجراها باید تضمین شده باشد. ما نمی توانیم به انتظار تماشاگر تئاتر در نوروز بمانیم. اما مراکز مختلف و تورهای مسافرتی و سازمان میراث گردشگری می توانند برنامه ای برای مسافران نوروزی برای تماشای تئاتر بگذارند تا هم این فرهنگ در مردم نهادینه شود و هم عوامل از دیده شدن اثرشان مطمئن شوند.

برهانی مرند همچینن عنوان کرد: اگر قرار باشد در تمام ایام سال تئاتر روی صحنه داشته باشیم باید روزهایی را هم برای استراحت و تعطیلات گروه های نمایش در نظر بگیریم. مثلا می توانیم 5 روز اول عید را جز تعطیلات حساب کنیم و باقی مانده روزها را میان چند گروه تقسیم کنیم که یک گروه مجبور نشود 13 روز تعطیلات اجرا داشته باشد. با این حساب هم گروه‌های بیشتری می توانند از این فرصت استفاده کنند و هم اگر مخاطبان کمتر استقبال کردند گروه‌ها چیزی برای از دست ندادن ندارند و سالن های کمتری هم در گیر اجراها می شودند.



وی در مورد امکان اجرای نمایش در شهرستان ها توضیح داد: ما در شهرستان‌ها سالن های نمایش نداریم و مساله جا انداختن فرهنگ تئاتر رفتن در همه شهرها موضوع جداگانه ایست که خود بحث مفصلی را می طلبد. سالن‌های شهرستان در روزهای عادی سال هم اجرا ندارند و نباید انتظار داشته باشیم که در ایام نوروز فعال باشند. اما می توانیم امیدوار باشیم در صورت حمایت تورهای مسافرتی از حداقل ظرفیت ها نمایش در تهران استفاده بهینه کنیم.