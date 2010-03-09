  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

هرس باغات زیتون در گیلان آغاز شد

هرس باغات زیتون در گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: هرس باغات زیتون شهرستان رودبار عصر سه شنبه در استان گیلان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به طرحهای این سازمان برای بهسازی باغهای قدیمی گفت: در اجرای این طرح که تا دهه اول فروردین ماه سال 89 ادامه دارد درختان زیتون 374 هکتار از باغهای شهرستان رودبار با اعتباری افزون بر260 میلیون ریال هرس وبرای بارآوری درسال جدید آماده می شود.

اردشیر روحی ماسوله با بیان اینکه همزمان با اجرای این طرح هرس 158 تن انواع کود شیمیایی بصورت رایگان بین زیتونکاران گیلان توزیع می شود، افزود: طرح تغذیه باغات زیتون امسال در سطح معادل 224 هکتار با 180 بهره بردار در شهرستان رودبار اجرا می شود.

وی ادامه داد:  در حال حاضر 12 هزار باغدار در شهرستان رودبار در شش هزار و 400 هکتار باغ زیتون 15 هزار تن انواع زیتون خوراکی و روغنی تولید می کنند.
کد مطلب 1048754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها