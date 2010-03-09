هرس باغات زیتون در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به طرحهای این سازمان برای بهسازی باغهای قدیمی گفت: در اجرای این طرح که تا دهه اول فروردین ماه سال 89 ادامه دارد درختان زیتون 374 هکتار از باغهای شهرستان رودبار با اعتباری افزون بر260 میلیون ریال هرس وبرای بارآوری درسال جدید آماده می شود.

اردشیر روحی ماسوله با بیان اینکه همزمان با اجرای این طرح هرس 158 تن انواع کود شیمیایی بصورت رایگان بین زیتونکاران گیلان توزیع می شود، افزود: طرح تغذیه باغات زیتون امسال در سطح معادل 224 هکتار با 180 بهره بردار در شهرستان رودبار اجرا می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 هزار باغدار در شهرستان رودبار در شش هزار و 400 هکتار باغ زیتون 15 هزار تن انواع زیتون خوراکی و روغنی تولید می کنند.