راه اندازی 5 کتابخانه دیجیتال علوم انسانی در بوستانهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مشترک، ایازی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران راه‌اندازی «کتابخانه‌های دیجیتال» را یکی از برنامه‌های شهرداری برای سال آینده اعلام کرد و در این باره گفت: تاکنون در پنج پارک تهران، کتابخانه‌های دیجیتال در حوزه علوم انسانی راه‌اندازی شده که این امر باید به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد.

وی قرار دادن کتاب در هشت هزار اتوبوس بین‌شهری، اتوبوس‌های شهری، راه‌اندازی کتابخانه‌های شبانه‌روزی و غیره را اقداماتی در راستای فرهنگسازی ارتقای کتابخوانی دانست و گفت: هرچند شهرداری چنین جهتگیری را در پیش گرفته است، اما همچنان با سرانه‌های واقعی مطالعه، فاصله زیادی داریم؛ این در حالیست که آمار و ارقام کشورهای توسعه یافته حاکیست که یک سوم مردمانشان عضو کتابخانه ها هستند.

ایازی آمار و ارقام کتابخوانی در کشور را تاسف بار بیان کرد و گفت: دلیل چاپ هفته‌ای یک کتاب برای مترو آن است که مردم از حداقل اوقات خود در مترو یا اتوبوس استفاده کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به دغدغه‌ها و نگرانی ناشران به تصویب لایحه‌ای از سوی شورای شهر تهران به منظور رفع این دغدغه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر 55 کتابخانه شبانه‌روزی در تهران فعال است که توسعه کتابخانه‌ها از نظر کمی و کیفی از برنامه‌های سال آینده شهرداری است.

سخنگوی شهرداری تهران با تاکید بر افزایش خدمات ارائه شده به مراجعان به کتابخانه‌ها، اظهار کرد: امنیت کتابخانه‌های شبانه‌روزی باید به گونه‌ای فراهم شود تا خانواده‌ها دغدغه‌ و نگرانی از وجود فرزندانشان در کتابخانه نداشته باشند.

ایازی همچنین توسعه کتابخانه‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های شهرداری خواند و اظهار امیدواری کرد که باغ موزه «کتاب تهران» نیز با زیربنای 50 هزار متر مربع در سال آینده راه‌اندازی شود.

وی معتقد است جهت ‌گیری شهرداری برای سال آینده باید ایجاد 374 کتابخانه در 374 محله تهران باشد.

ایازی ادامه داد: انتظار می‌رود در حوزه فرهنگ شهروندی نیز به موضوعات کتاب و کتابخوانی پرداخته شود که در این راستا راه‌اندازی کتابخانه‌های دیجیتال را آغاز کرده‌ایم و باید توسعه یابد. در حوزه کتاب و کتابخوانی از نظر اعتباری هیچ گونه محدودیتی قایل نیستیم و هر گونه پیشنهادی که قابلیت اجرایی داشته باشد، حتما اجرایی خواهد شد.

معاون اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه باید اداره کتابخانه‌ها به خود مردم در محلات واگذار شود، اضافه کرد: همچنین باید زمینه‌ای فراهم شود تا افرادی که تمایل دارند ملک خود را به کتابخانه تبدیل کنند، استقبال شود.

وی ضمن یادآوری وجود 55 کتابخانه شبانه‌روزی در تهران بیان کرد: روزی از وجود این کتابخانه‌ها قانع می‌شویم که به ازای هر محله یک کتابخانه شبانه‌روزی داشته باشیم. همچنین وضعیت کنکوری‌های امسال نسبت به سال گذشته بهتر می‌شود و این موضوع را می‌توان با آمایشی به دست آورد و دلیل این امر نیز افزایش کتابخانه‌های شبانه‌روزی است.

بر اساس این گزارش در بخش دیگری از این نشست ، سید جواد شوشتری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: در حال آماده کردن چهار کتابخانه به عنوان کتابخانه‌های استاندارد به صورت پایلوت هستیم.

وی به درجه‌بندی کتابخانه‌ها به چهار درجه اشاره کرد و توضیح داد: در این زمینه نیز 160 آیتم برای درجه‌بندی کتابخانه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر که استانداردسازی کتابخانه‌ها ابلاغ شده است، عنوان کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا کتابخانه‌ها علاوه بر ارائه کتاب، سرویس‌های دیگری همچون «چای» هم ارائه کنند‌ که این کار هم اکنون در فرهنگسرای خاوران انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: به طور میانگین چهار تا پنج میلیون جلد کتاب برای کتابخانه‌های تحت پوشش این سازمان در سال جاری خریداری شده است.

در ابتدای این مراسم رمضانی نیز، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران به ارائه مطلبی با عنوان ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خصوص عملکرد توسعه ای شهرداری تهران پیرامون ساماندهی و اداره امور کتابخانه های شهر تهران پرداخت.

در پایان این مراسم، از تعدادی از کتابداران و مدیران کتابخانه نمونه تقدیر شد. طرح های برتر در حوزه توسعه کتاب و کتابخوانی نیز از سوی ایازی مورد تقدیر قرار گرفتند.