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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

کانونهای مساجد باید مسئولیت پذیری را به جوانان آموزش دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: کانونهای مساجد باید بابرنامه ریزی، مسئولیت پذیری را به جوانان آموزش دهند.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری،ظهرسه شنبه با بیان اینکه باید هفدهمین سالروزتاسیس کانون های فرهنگی وهنری مساجد را گرامی داشت  افزود:  کانون های مساجد می توانند با استفاده از حضور جوانان که سرمایه اجتماعی کشور تلقی می شوند با فعالیت های گروهی و به صورت تخصصی و هدفمند  در اشاعه و رشد فرهنگ عمومی و نیز انتقال اطلاعات و آگاهی به نسل آینده نقش موثری را  ایفا کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، با اشاره به نقش محوری مسجد و ظرفیت های معنوی آن تصریح کرد : تشکلهایی که در دل مساجد به صورت خود جوش در قالب  کانون های فرهنگی و هنری  شکل می گیرند می توانند  نقش موثری را در گسترش و ترویج فرهنگ دینی با انجام فعالیتهای متنوع و هدفمند داشته باشند.   

وی ادامه داد : رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی یکی از مهمترین رسالتهای  کانون های مساجد است که باید بیش از پیش در این راستا گام برداشت.

وی افزود: کانون های مساجد برای تحقق اهداف خود نیازمند استفاده از فرصت ها و ظرفیت های فرهنگی هنری و سینمایی در مسیر ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه هستند.

وی گفت: در کانون ها باید طوری برنامه ریزی شود که جوانان نقش پذیر،ایفای نقش و مسئولیت پذیری را احساس کنند که این یکی از مهمترین عوامل حضور جوانان در مساجد است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مشهد یاد گیری، افزایش اطلاعات، آگاهی و مهارت های مختلف و پر کردن اوقات فراغت را از دیگر عوامل حضور جوانان در کانون ها دانست و تصریح کرد: تامین نیاز های دینی و اعتقادی ،معنوی  که از موضوع معنویت حاصل می شود نیز مهمترین انگیزه حضور جوانان در مساجد است.

کد مطلب 1048756

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