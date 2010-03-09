طرح آبرسانی در 98 درصد روستاهای استان خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، سعید حسین پورظهر سه شنبه در آخرین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان خراسان رضوی در سال 88، ضمن بیان این مطلب افزود: طرح جامع آب رسانی به روستاهای استان در قالب یک طرح هفت ساله با اعتباری بالغ بر 622 میلیارد تومان، برآورد شده است.

وی با بیان این که طی پنج سال اخیر این طرح با برنامه پنج ساله چهارم توسعه مطابقت داشته است، افزود: تا دو سال دیگر در زمینه آب رسانی به روستاها به شاخص 100 درصد می رسیم.

حسین پور با اشاره به اینکه دو درصد روستاهای استان فاقد آب شرب هستند، افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سال آینده باید برنامه ریزی برای آب رسانی به روستاهای فاقد برخورداری از آب شرب را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون اعتبارات اختصاص یافته به مباحث بازسازی و احداث تعلق می گیرد، خاطرنشان ساخت: در سال آینده باید توجه ویژه ای به موضوع نگهداری سیستم ها و اصلاح شبکه های موجود شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به کمبود اعتبارات در زمینه آب و فاضلاب روستایی گفت: باید اثرات ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها و درآمدزایی این طرح مورد بررسی قرار گرفته و به درآمد استفاده از اعتبارات خاص و تسهیلاتی مانند فاینانس داخلی و خارجی توجه شود.

وی همچنین از مسوولان آب و فاضلاب روستایی خواست تا در سال آینده میان روستاهایی که از نعمت آب شرب برخوردار هستند و روستاهایی که هیچ گونه برخورداری ندارند، تعادل و توازن برقرار شود.

حسین پور همچنین در خصوص طرح جامع گازرسانی به روستاها اظهار داشت: از میان یک هزار و 502 روستای واجد شرایط ، 486 روستا از نعمت گاز برخوردارند که این میزان، 32 درصد تعداد روستاها و 45 درصد خانوارهای روستایی استان را تشکیل می دهد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه به یک هزار و 16 روستای استان گاز رسانی صورت نگرفته است، افزود: اعتبار لازم برای گازرسانی به این تعداد روستا حدود 220 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل روستاها 3 هزار و 582 عدد است و طبق طرح جامع گازرسانی تنها یک هزار و 52 روستا در طرح قرار گرفته و واجد شرایط اعلام شده اند، افزود: باید طرحی برای روستاهایی که خارج از حریم اعلام شده اند، در نظر گرفته شود.

حسین پور همچنین از شرکت های خدماتی مانند گاز و بنیاد مسکن خواست خود را با طرح هادی روستاها هماهنگ کنند.