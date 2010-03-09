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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

هفت هزار نیروی پلیس در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند

هفت هزار نیروی پلیس در طرح نوروزی گلستان شرکت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان گفت: هفت هزار نیرو در ایام تعطیلات نوروزی وظیفه تامین امنیت را در استان برعهده دارند و به مهمانان نوروزی خدمات می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر سه شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: نیروی انتظامی استان گلستان در سال جاری با کلیه توان و امکانات خود برای تأمین امنیت مسافران نوروزی و همچنین شهروندان گلستان تلاش خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز نیروی انتظامی به همراه اکثر نهادهای دیگر مثل هلال احمر، اورژانس و سازمان های جهانگردی و حمل و نقل و پایانه های استان آماده ارائه خدمت به مردم و مسافران نوروزی است.

وی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت مسافرین و میهمانان نوروزی مهمترین وظیفه ای است که مسئولان استان نسبت به آن توجه داشته و در ایام نوروزی نیز این توجه را خواهند داشت.

سردار عطایی بیان داشت: وظیفه نیروی انتظامی برای امنیت مسافران نوروزی بسیار بااهمیت است و این نیرو باعث احساس امنیت مردم و گردشگران می شود.

فرماندهی انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: میهمانان نوروزی استان نسبت به سال های گذشته از ضریب امنیت بالاتری برخوردار هستند و از این بابت نگران نباشند.

طرح نوروزی نیروی انتظامی گلستان از 27 اسفند ماه جاری آغاز می شود و تا 15 فروردین 89 ادامه می یابد.

کد مطلب 1048758

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