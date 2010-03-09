گشایش بزرگترین نمایشگاه فروش بهاره مازندران در قائم شهر

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، این نمایشگاه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت و 240 غرفه به ارائه کالا می پردازند.

بزرگترین نمایشگاه فروش بهاره مازندران در فضای دو هزار و 800 مترمربع برای غرفه داران ایجاد و این نمایشگاه در دو سالن مجزا برای بازدید عموم تدارک دیده شده است.

تعداد 20 درصد غرفه داران در این نمایشگاه تولیدکنندگان و 20درصد نیز عمده فروشان هستند و مابقی غرفه های این نمایشگاه نیز در اختیار واحدهای صنفی معتبر قرار دارد.

در این نمایشگاه پوشاک، خشکبار، کیف وکفش و ارزاق تنظیم بازار عرضه می شود و عرضه مستقیم به قیمت دولتی روغن، برنج، قند و شکر، گوشت سفید و قرمز، پرتقال و سیب و ماهیان سردآبی نیز صورت می گیرد.

این نمایشگاه 18 تا 27اسفندماه از ساعت 15عصر تا 22شب برای بازدید علاقه مندان دایر است.



