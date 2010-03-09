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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

گشایش بزرگترین نمایشگاه فروش بهاره مازندران در قائم شهر

ساری - خبرگزاری مهر: بزرگترین نمایشگاه فروش بهاره مازندران عصر سه شنبه در محل نمایشگاهی قائم شهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، این نمایشگاه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت و  240 غرفه به ارائه کالا می پردازند.

بزرگترین نمایشگاه فروش بهاره مازندران در فضای دو هزار و 800 مترمربع برای غرفه داران ایجاد و این نمایشگاه در دو سالن مجزا برای بازدید عموم تدارک دیده شده است.

تعداد 20 درصد غرفه داران در این نمایشگاه تولیدکنندگان و 20درصد نیز عمده فروشان هستند و مابقی غرفه های این نمایشگاه نیز در اختیار واحدهای صنفی معتبر قرار دارد.

در این نمایشگاه پوشاک، خشکبار، کیف وکفش و ارزاق تنظیم بازار عرضه می شود و عرضه مستقیم به قیمت دولتی روغن، برنج، قند و شکر، گوشت سفید و قرمز، پرتقال و سیب و ماهیان سردآبی نیز صورت می گیرد.

این نمایشگاه 18 تا 27اسفندماه از ساعت 15عصر تا 22شب برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 1048759

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