تنفیذ احکام برنامه چهارم تا لازم الاجرا شدن برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس در بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور و در بررسی بند 9 این لایحه مصوب کردند کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال 1389 تنفیذ شود.

بر اساس این مصوبه تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام ( بندها و ردیفهای ) این قانون تنفیذ شود.

نمایندگان مجلس در یک ماده الحاقی که پیشنهاد حسن کامران نماینده اصفهان مطرح شد دولت را مکلف کردند به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیطهای اجتماعی و فرهنگی نامناسب هستند و قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 89 استفاده کرده اند مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت کنند.

نمایندگان همچنین در پیشنهادی دیگر و الحاق به بند 9 این لایحه مصوب کردند حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 89 معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آنان ( تا سقف 8 میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر و ماهانه ) تعیین شد.

بر این اساس دستگاههای اجرایی موظفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت یکماه به حساب سازمانهای بیمه گر مربوطه واریز کنند.