مشکل اشتغال در زاوه تربت حیدریه باید حل شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، امیراله شمقدری ظهر سه شنبه در دیدار با نخبگان، فرهیختگان و جوانان شهرستان زاوه افزود: جوانان اهل تکلف نیستند و با نشاط و تحرک بسیار و ذهنی فعال همواره به دنبال خلاقیت و نوآوری هستند و مسئولان باید از این سرمایه خدادادی استفاده کنند.

وی جوانان را بهترین شتاب دهندگان کشور در مسیر رسیدن به آرمان ها و تعالی نامید و گفت: عدالت امروزه به یک مطالبه عمومی در میان مردم تبدیل شده و جوانان در این زمینه تلاش بسیار ارزنده ای به عهده دارند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به لزوم تدوین نقشه فرهنگی، اجتماعی شهرستان زاوه افزود: باید از فکر و خلاقیت جوانان شهرستان در تدوین این نقشه استفاده شود.

شمقدری همچنین در خصوص مشکل اشتغال در شهرستان زاوه بیان داشت: اولویت استخدام با نیروهای بومی است.

وی زاوه را سرزمین ادب، عرفان، علم و معرفت نامید و خاطرنشان کرد: حضور بی نظیر مردم این خطه در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی بویژه انتخابات اخیر بیانگر ویژگی های خاص مردم این منطقه است.

وی با تاکید بر لزوم احداث مرکز دانشگاهی در شهرستان زاوه تصریح کرد: نگاه مسئولان استان به آینده و پیشرفت همه جانبه کشور است و در این راستا شهرستان زاوه در سال آینده مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

شمقدری با اشاره به اعتبار فرهنگی 200 میلیارد تومانی استان در سال آینده گفت: 10 میلیارد تومان از این اعتبار ویژه بانوان است که از آن برای ساخت مراکز ورزشی و فرهنگی در شهرستان استفاده خواهد شد.

در ابتدای این جلسه چند تن از جوانان شهرستان زاوه به بیان پیشنهادات و مشکلات پیش روی جوانان در این شهرستان پرداختند.