ازسرگیری گفتگوهای ملی پس از 10 ماه / راهبرد دفاعی در دستورکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار، "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان در این نشست که در بعبدا واقع در شرق بیروت برگزار شد، بر ضرورت وحدت و یکپارچگی گروه های لبنانی تاکید کرد.

تمرکز این نشست که در دوره جدید با عنوان "کمیته گفتگوی ملی" برگزار می شود، بر مسئله تبیین استراتژی دفاعی تمرکز داشت.

نشست جدید اولین نشست از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن گذشته به شمار می رود.

در این نشست هیئتی 20 نفره متشکل از وزرا ، نمایندگان پارلمان و شخصیتهای برجسته لبنان که از سوی رئیس جمهور تعیین شده اند، حضور داشتند.



میشل سلیمان تغییراتی در این هیئت اعمال کرد تا به جای 14 نفر که اکثر آنها طرفهای پیروز در انتخابات هستند، تعداد اعضا به 19 نفر افزایش یابد و برای اولین بار، نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق، فرید مکاری معاون رئیس پارلمان و وزیرانی شامل الیاس المر، جان اوغسابیان و محمد الصفدی و نمایندگانی شامل اسعد حردان، طلال ارسلان، سلیمان فرنجیه در کنار فایز الحاج شاهین از شخصیتهای دانشگاهی

در ابتدای نشست آخرین تحولات منطقه و لبنان از ژوئن گذشته تاکنون در بعد داخلی و بین المللی بررسی شد که در آن مقامهای لبنانی بر لزوم وحدت ملی در مقابله با تهدیدات و چالشها تاکید کردند.

"نبیه بری" رئیس پارلمان، "سعد الحریری" نخست وزیر و "میشل عون" از مهمترین شخصیت های حاضر در این جلسه بودند که در آن "محمد رعد" (نماینده پارلمان) به عنوان نماینده دبیرکل حزب الله در نشست حضور داشت.



این در حالی بود که برخی شخصیتهای وابسته به جریان غربگرای 14 مارس مدعی شده بودند سلاح حزب الله(مقاومت) در این نشست بررسی خواهد شد؛ در حالی که در نشست امروز بر اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی برای مقابله با تهدیدهای خارجی تاکید شد.