اسامی برگزیدگان یازدهمین جایزه کتاب فصل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان این جایزه که اختتامیه آن با حضور علی شجاعی صایین مدیرعامل موسسه خانه کتاب و محمد رضا سرشار دبیر کتاب سال درحال برگزاری است به شرح زیر است :



ادبیات/ شعر معاصر :خاطرات بی تأویل/ تاریخ و نقد :تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانة سدة پنجم؛ به انضمام نظریة تاریخ ادبیات /ادبیات زبانهای دیگر: جان جهان.



فلسفه و روانشناسی/فلسفه غرب و شرق : ویتگنشتاین و حکمت .



دین /اسلام کلیات :عدالت و ذکر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی(ع)/ حدیث: دفاع از کافی: نقد و بررسی مهم ترین شبهه ها دربارة کتاب کافی و شیخ کلینی ، اعلام الوری بأعلام الهدی: زندگانی چهارده معصوم / فقه و اصول : فقه و کلام.



علوم اجتماعی : روش شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران /علوم سیاسی: دانشنامة روابط بین الملل و سیاست جهان / محیط زیست: زنان و محیط زیست.



علوم خالص/ زیست شناسی : بوم شناسی: مطالعة تجربی توزیع و فراوانی.



علوم کاربردی /علوم پزشکی : ژنتیک مولکولی پزشکی در هزارة سوم.



کودک و نوجوان /علوم و فنون : مجموعة کتابهای نگاهی به آسمان شب.

اخبار تکمیلی از این مراسم متعاقباً ارسال می‌شود.



