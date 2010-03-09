۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

با برگزاری اختتامیه/

اسامی برگزیدگان یازدهمین جایزه کتاب فصل اعلام شد

مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه کتاب فصل دقایقی پیش با معرفی برگزیدگان این جایزه در سرای اهل قلم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان این جایزه که اختتامیه آن با حضور علی شجاعی صایین مدیرعامل موسسه خانه کتاب و محمد رضا سرشار دبیر کتاب سال درحال برگزاری است به شرح زیر است :

ادبیات/ شعر معاصر :خاطرات بی تأویل/ تاریخ و نقد :تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانة سدة پنجم؛ به انضمام نظریة تاریخ ادبیات /ادبیات زبانهای دیگر: جان جهان.  
 
فلسفه و روانشناسی/فلسفه غرب و شرق : ویتگنشتاین و حکمت .
 
دین /اسلام کلیات :عدالت و ذکر: درآمدی بر مقام معنوی امام علی(ع)/  حدیث: دفاع از کافی: نقد و بررسی مهم ترین شبهه ها دربارة کتاب کافی و شیخ کلینی ، اعلام الوری بأعلام الهدی: زندگانی چهارده معصوم / فقه و اصول : فقه و کلام.  
 
علوم اجتماعی  : روش شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران /علوم سیاسی: دانشنامة روابط بین الملل و سیاست جهان / محیط زیست: زنان و محیط زیست.  
 
علوم خالص/ زیست شناسی  : بوم شناسی: مطالعة تجربی توزیع و فراوانی.  
 
علوم کاربردی /علوم پزشکی : ژنتیک مولکولی پزشکی در هزارة سوم.  
 
کودک و نوجوان /علوم و فنون : مجموعة کتابهای نگاهی به آسمان شب. 

اخبار تکمیلی از این مراسم متعاقباً ارسال می‌شود. 
 
 

 

