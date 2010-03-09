آغاز جلسه غیر علنی و غیر رسمی مجلس با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در نوبت عصرروز سه شنبه مجلس در حین بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور با اعلام این مطلب که پایان جلسه را به دلیل طرح مباحثی اعلام می کنم از خبرنگاران خواست تا جلسه را ترک کنند.

بر این اساس جلسه غیر علنی و غیر رسمی مجلس که قرار بود با حضور رئیس جمهور برگزار شود از دقایقی پیش با حضور در صحن مجلس آغاز شد.

طبق صحبتهای از پیش مطرح شده از سوی نمایندگان قرار است در این جلسه رئیس جمهور در خصوص درخواست دولت مبنی بر تخصیص 40 هزار میلیارد تومان برای کسب درآمد از هدفمند کردن یارانه ها سخن بگوید.

این در حالی است که این درخواست دولت در لایحه بودجه گنجانده شده بود اما کمیسیون تلفیق با این نظر دولت مخالفت کرد و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای کسب درآمد یارانه ها را به تصویب رساند.