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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

اجرای فعالیتهای فرهنگی در مناطق محروم جنوب کرمان باید سرعت یابد

اجرای فعالیتهای فرهنگی در مناطق محروم جنوب کرمان باید سرعت یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات بم با اشاره به محرومیت برخی شهرستانهای جنوبی کرمان خواستار تسریع و گسترش فعالیتهای فرهنگی در این شهرستانها شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد علی آبادی در دیدار با فرماندار شهرستان فهرج گفت: به دلیل خلا کارهای فرهنگی طی دولتهای گذشته در مناطق جنوبی استان کرمان محرومیتهایی در این زمینه در این شهرستانها دیده می شود.

وی گفت: باید با گسترش زیر ساختهای فرهنگی در این مناطق زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی را فراهم کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بم با اشاره به وضعیت شهرستان فهرج گفت: پیگیریهای لازم در خصوص تاسیس اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان فهرج و افزایش اعزام روحانی به این مناطق درحال انجام است و بزودی شاهد افزایش فعالیتهای فرهنگی در این شهرستان تازه تاسیس خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه توجه به شهرستانها و مناطق محروم طی سالهای اخیر افزایش چشمگیر یافته است که نوید آینده ای بهتر برای مناطق محروم می دهد.

کد مطلب 1048778

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