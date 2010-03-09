موج گرانی در شهرهای گردشگرپذیر مازندران/ وعده برخورد با متخلفان عملی شود

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرهای مازندران، در حالیکه کمتر از دو هفته تا پایان نو شدن و تحول در زندگی جدید ایرانیان باقیست سودجویان به دلخواه خود قیمت کالاهای خود را افزایش دادند.
افزایش قیمت در بسیاری از شهرهای استان نمایان بوده به گونه ای که کسبه و دستفروشان شهرستان های نور، محمودآباد، چالوس، تنکابن و رامسر نیز گوی سبقت گرانی را از شهرهای مرکزی و شرقی استان گرفته اند.
سازمان بازرگانی مازندران که نرخ مرغ، گوشت و ماهی را برای همه کسبه استان اعلام کرده اما قیمت مرغ کیلویی سه هزار و 400 تومان، گوشت 13 هزار و 500 تومان در بازارهای شهرهای استان قدرت خرید مردم را به صفر رسانده در حالیکه به گفته مسئولان بازرگانی نباید قیمت مرغ از دو هزار و 200 تومان و قیمت گوشت از 11 هزار و 500 تومان تجاوز کند.
فرماندار شهرستان نور در گفتگو با خبرنگار مهر مانند سایر مسئولان قول برخوردی جدی با متخلفان و گرانفروشان شب عید در بازار را داده و اظهار داشت: به رغم عدم اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم خودسرانه از سوی کسبه بالا رفته است.
عبدالله ملکی افزایش کنونی قیمت اقلام را غیر قانونی اعلام و تاکید کرد: با سودجویان بازار در صورت مشاهده افزایش قیمت کالایشان به شدت برخورد می شود.
وی با اعلام اینکه هماهنگی لازم در خصوص تنظیم بازار وکنترل قیمت ها با دستگاه های بازرگانی و تعزیرات حکومتی صورت گرفت، تصریح کرد: برای پیشگیری از این موضوع راه اندازی نمایشگاه بهاره وهماهنگی بازرگانی و تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر عملکرد اصناف در دستور کار فوری قرار گرفت.
ملکی کسبه ها را حبیب خدا دانست و ادامه داد: کسبه ها باید در شان و منزلت اصناف در جهت کسب درآمد حلال تلاش کنند تا این درآمد با رضایت مندی شهروندان همراه باشد.
وی بیان داشت: مقدمات لازم طی چندین جلسه با دستگاه های اجرایی در خصوص بازار تعطیلات نوروزی فراهم شده است.
تلاش خبرنگار مهر برای تماس با مسئولان بازرگانی مازندران بی نتیجه ماند.
نظر شما