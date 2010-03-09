موج گرانی در شهرهای گردشگرپذیر مازندران/ وعده برخورد با متخلفان عملی شود

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرهای مازندران، در حالیکه کمتر از دو هفته تا پایان نو شدن و تحول در زندگی جدید ایرانیان باقیست سودجویان به دلخواه خود قیمت کالاهای خود را افزایش دادند.

افزایش قیمت در بسیاری از شهرهای استان نمایان بوده به گونه ای که کسبه و دستفروشان شهرستان های نور، محمودآباد، چالوس، تنکابن و رامسر نیز گوی سبقت گرانی را از شهرهای مرکزی و شرقی استان گرفته اند.

سازمان بازرگانی مازندران که نرخ مرغ، گوشت و ماهی را برای همه کسبه استان اعلام کرده اما قیمت مرغ کیلویی سه هزار و 400 تومان، گوشت 13 هزار و 500 تومان در بازارهای شهرهای استان قدرت خرید مردم را به صفر رسانده در حالیکه به گفته مسئولان بازرگانی نباید قیمت مرغ از دو هزار و 200 تومان و قیمت گوشت از 11 هزار و 500 تومان تجاوز کند.

فرماندار شهرستان نور در گفتگو با خبرنگار مهر مانند سایر مسئولان قول برخوردی جدی با متخلفان و گرانفروشان شب عید در بازار را داده و اظهار داشت: به رغم عدم اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم خودسرانه از سوی کسبه بالا رفته است.

عبدالله ملکی افزایش کنونی قیمت اقلام را غیر قانونی اعلام و تاکید کرد: با سودجویان بازار در صورت مشاهده افزایش قیمت کالایشان به شدت برخورد می شود.

وی با اعلام اینکه هماهنگی لازم در خصوص تنظیم بازار وکنترل قیمت ها با دستگاه های بازرگانی و تعزیرات حکومتی صورت گرفت، تصریح کرد: برای پیشگیری از این موضوع راه اندازی نمایشگاه بهاره وهماهنگی بازرگانی و تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر عملکرد اصناف در دستور کار فوری قرار گرفت.

ملکی کسبه ها را حبیب خدا دانست و ادامه داد: کسبه ها باید در شان و منزلت اصناف در جهت کسب درآمد حلال تلاش کنند تا این درآمد با رضایت مندی شهروندان همراه باشد.

وی بیان داشت: مقدمات لازم طی چندین جلسه با دستگاه های اجرایی در خصوص بازار تعطیلات نوروزی فراهم شده است.

تلاش خبرنگار مهر برای تماس با مسئولان بازرگانی مازندران بی نتیجه ماند.