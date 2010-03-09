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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

در منطقه ویژه پتروشیمی؛

رزمایش سراسری واکنش در شرایط اضطراری برگزار شد

رزمایش سراسری واکنش در شرایط اضطراری برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نخستین رزمایش سراسری واکنش در شرایط اضطراری سال جاری به منظور افزایش آمادگی و مقابله با حوادث اضطراری قابل انتظار در محیط کاری امروز در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این رزمایش که به سبب حضور شرکت های پتروشیمی و تمامی واحدهای مرتبط با حوزه ایمنی و حفاظت از گستردگی بسیار برخوردار بود، به «رزمایش سراسری» موسوم شده و در مراحل پیش و پس از اجرای رزمایش ابعاد، نتایج و اهداف آن با حضور علی یزدانی ؛ مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان فرمانده عملیات، عبدالعزیز هدایت، معاون مدیر عامل و سایر اعضای کمیته بحران منطقه ویژه تحلیل و بررسی شد.

پس از رزمایش سال گذشته که در پتروشیمی های رازی و خوزستان برگزارشد، این مانور در سناریوی جدید طراحی شده به مرحله اجرا گذاشته شد، تا بار دیگر توان و آمادگی نیروها در مقابله با حوادث اضطراری قابل انتظار در محیط کاری، کیفیت همکاری و نحوه هماهنگی بین ادارات HSE در شرکت های مختلف و چگونگی تعامل نیروهای تحت فرماندهی واحدها آزموده شود.

آنچه که در نشست های پیش و پس از این رزمایش سراسری در صحبت های مدیر عامل سازمان منطقه ویژه به صورت مکرر تأکید می شد، ارتقای توان تمامی نیروها و آمادگی بیشتر برای حفظ و حراست از تأسیسات سرزمینی و از جمله صنعت پتروشیمی است که صنعتی زیربنایی به شمار می رود.

علی یزدانی، هدف اصلی دشمن را تأسیسات زیربنایی دانست و تصریح کرد: چه در این رزمایش و چه در تمامی رزمایش های آتی، « دفاع سرزمینی » باید لحاظ شود، زیرا که در جریان این بحران ها، صنایع پتروشیمی جز بسیار مهم و رکن اساسی تأسیسات سرزمینی محسوب می شوند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن استقبال از دیدگاه ها و پیشنهادهای تخصصی همه کارشناسان و همکاران در این حوزه به منظور آسیب شناسی و رفع اصولی ضعف ها خاطر نشان ساخت: میلیاردها دلار از سرمایه های کشورمان در این منطقه متمرکز شده و ماباید با تمام توانمان از این سرمایه ها حفظ و حراست کنیم.

سرپرست امور HSE( بهداشت، ایمنی و محیط زیست) سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نشست پیش از رزمایش ضمن اشاره به برگزاری رزمایش سال گذشته در پتروشیمی رازی و خوزستان افزود: با پیش بینی های انجام شده در نظر داریم به تدریج و با گذشت زمان، رزمایش های کمتر هماهنگ شده برگزار کرده و بر اساس تقویم اجرایی رزمایش ها در سال 1391 این گونه رزمایش ها را کاملاً بدون هماهنگی برگزار کرده تا میزان آمادگی واقعی افراد و سیستم ها محک بخورد.

کد مطلب 1048782

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