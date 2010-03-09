رزمایش سراسری واکنش در شرایط اضطراری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این رزمایش که به سبب حضور شرکت های پتروشیمی و تمامی واحدهای مرتبط با حوزه ایمنی و حفاظت از گستردگی بسیار برخوردار بود، به «رزمایش سراسری» موسوم شده و در مراحل پیش و پس از اجرای رزمایش ابعاد، نتایج و اهداف آن با حضور علی یزدانی ؛ مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان فرمانده عملیات، عبدالعزیز هدایت، معاون مدیر عامل و سایر اعضای کمیته بحران منطقه ویژه تحلیل و بررسی شد.

پس از رزمایش سال گذشته که در پتروشیمی های رازی و خوزستان برگزارشد، این مانور در سناریوی جدید طراحی شده به مرحله اجرا گذاشته شد، تا بار دیگر توان و آمادگی نیروها در مقابله با حوادث اضطراری قابل انتظار در محیط کاری، کیفیت همکاری و نحوه هماهنگی بین ادارات HSE در شرکت های مختلف و چگونگی تعامل نیروهای تحت فرماندهی واحدها آزموده شود.

آنچه که در نشست های پیش و پس از این رزمایش سراسری در صحبت های مدیر عامل سازمان منطقه ویژه به صورت مکرر تأکید می شد، ارتقای توان تمامی نیروها و آمادگی بیشتر برای حفظ و حراست از تأسیسات سرزمینی و از جمله صنعت پتروشیمی است که صنعتی زیربنایی به شمار می رود.

علی یزدانی، هدف اصلی دشمن را تأسیسات زیربنایی دانست و تصریح کرد: چه در این رزمایش و چه در تمامی رزمایش های آتی، « دفاع سرزمینی » باید لحاظ شود، زیرا که در جریان این بحران ها، صنایع پتروشیمی جز بسیار مهم و رکن اساسی تأسیسات سرزمینی محسوب می شوند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن استقبال از دیدگاه ها و پیشنهادهای تخصصی همه کارشناسان و همکاران در این حوزه به منظور آسیب شناسی و رفع اصولی ضعف ها خاطر نشان ساخت: میلیاردها دلار از سرمایه های کشورمان در این منطقه متمرکز شده و ماباید با تمام توانمان از این سرمایه ها حفظ و حراست کنیم.

سرپرست امور HSE( بهداشت، ایمنی و محیط زیست) سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نشست پیش از رزمایش ضمن اشاره به برگزاری رزمایش سال گذشته در پتروشیمی رازی و خوزستان افزود: با پیش بینی های انجام شده در نظر داریم به تدریج و با گذشت زمان، رزمایش های کمتر هماهنگ شده برگزار کرده و بر اساس تقویم اجرایی رزمایش ها در سال 1391 این گونه رزمایش ها را کاملاً بدون هماهنگی برگزار کرده تا میزان آمادگی واقعی افراد و سیستم ها محک بخورد.